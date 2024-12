„Nový stavební zákon se bude novelizovat opakovaně,“ řekl současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek na konferenci (Ne)postavitelné Česko? Jak dál se stavebním zákonem, kterou pořádala e15. „V současné době pracujeme na byznysové a procesní analýze digitálního stavebního řízení a její výsledky budou mimo jiné vodítkem i pro novelu stavebního zákona. Až budeme na jaře příštího roku vědět, co vlastně chceme, budeme moci začít připravovat novelu stavebního zákona.“

Analýza má primárně sloužit jako podklad pro zadání tendru na dodání nových systémů digitálního stavebního řízení. Ty se mají spustit do roku 2028. Do té doby budou úředníci využívat stávající systémy, v nichž budou programátoři jen odstraňovat chyby, ale nebudou je dál vyvíjet, v kombinaci se staršími programy, na které jsou úředníci zvyklí z minulých let. To umožňuje takzvaný legislativní a technický bypass, který podepsal tento týden prezident Petr Pavel.

„Je skvělé, že se bypass povedl, a přenesli jsme se tak přes to nejhorší. Otázka ale je, co bude po něm,“ kontroval v diskuzi šéf společnosti Panattoni Pavel Sovička. „Zahraniční odborníci nám říkali, že nemůžete digitalizovat staré zákony, staré procesy. Musíte změnit myšlení a jít na to naopak. Probrat to s ajťáky a pak teprve psát zákon,“ řekl developer. Sovička vyjadřuje podobný názor jako další developeři, kteří kritizují vládu, že stavební řízení jen elektronizovala, ale doopravdy nedigitalizovala.

Ministr dopravy Martin Kupka označil nedostatečnou komunikaci mezi programátory a stavebními úředníky, stejně jako nesprávně formulované zadání soutěže jako jeden z důvodů, proč digitální systém selhal. „Ajťáci zkrátka neměli k ruce nikoho, kdo by těm stavebním procesům rozuměl. Pracovali na něčem, kde neznali celý obrázek,“ řekl na konferenci. Kde nastala chyba a kdo je případně viník, má podle Kulhánka ukázat audit na začátku roku.

Problémy daly vzniknout mnoha potížím v praxi a velké právní nejistotě, stavebníci i úředníci tak mohou do budoucna čelit i různým žalobám. „Jako developeři jsme zvyklí, že jsou naše projekty neustále napadány, teď se zkrátka našla další skulinka. Problém ale je, jak dlouho budeme čekat na výsledek soudu, když někdo stavební povolení zpochybní,“ podotkl generální sekretář Asociace developerů Zdeněk Soudný. Podle Kupky má napomoci právě legislativní bypass, který i některé nezákonné postupy z minulých měsíců legalizuje. „Absolutní právní jistotu ale doručit neumíme, protože nejde vrátit čas,“ upozornil ministr.

Kulhánek se bude snažit nový tendr, ale i případné změny stavebního zákona konzultovat s opozičním hnutím ANO. Do celé situace totiž na podzim zasáhnou sněmovní volby, které mohou změnit rozložení sil v zemi. Zástupci hnutí ANO už avizovali, že by zvážili návrat k podobě stavebního zákona, jakou prosadila za minulé vlády exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Hlavní změnou by byl opětovný pokus o vytvoření státní soustavy stavebních úřadů. Úředníci by, podobně jako v minulosti, z obecních finančních nebo katastrálních úřadů přešli přímo pod stát.

„Výhoda státní soustavy stavebních úřadů by byla zastupitelnost úředníků,“ vyjádřil vstřícnost vůči této myšlence za developery Soudný. Dnes, když je v obci jen jeden stavební úředník, který potřebuje dovolenou, nemá ho kdo zastoupit, a stavebník tak musí čekat. Ve státním systému by jeho práci převzal někdo jiný. Zatímco Kulhánek nechal otázku, zda by takový záměr podpořil, bez odpovědi, Kupka je spíše proti. „Už vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu byl velice náročný, a to jde jen o 118 pozic. Kdybychom museli přesvědčit tisíce úředníků, aby přešli pod stát, tak se stane to, že raději odejdou rovnou do penze a budou nám chybět.“ Proti myšlence státních úřadů dlouhodobě stojí obce, kterým se podařilo před lety Bartoše přesvědčit, aby ji ze zákona vypustil.

Nakonec ale jeden státní stavební úřad přece jen vznikl, zmiňovaný Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který povoluje dálnice, silnice, železnice, letiště nebo elektrárny. A jak Ředitelství silnic a dálnic, tak Správa železnic si ho nemohou vynachválit. „Zaplaťpánbůh za to. Dopravní infrastruktura, která umožňuje rozvoj ekonomiky, potřebovala berličku. Díky DESÚ se výstavba dopravních staveb velice zrychlí,“ řekl Pavel Paidar ze Správy železnic.

Povolování silnic a dálnic podle šéfa ŘSD Radka Mátla také nesmírně napomohlo spojení územního a stavebního povolení, stejně jako liniový zákon, který zrychlil vyvlastňování a výkup pozemků. „To, co jsme si prožili za posledních dvacet let, je úplně k smíchu. Teď jsme třeba dokončili stavbu, kterou jsme měli povolenou od roku 2008. Na celých pět let nás zdržel spor o přestěhování křečka. Dneska je ta situace nesrovnatelně lepší a tyto pětileté anabáze jsou minulostí.“

Soukromým developerům, kteří stavějí velké bytové domy, kanceláře, obchodní či průmyslové objekty, vadí, že jejich velké stavby nadále povolují úředníci, kteří jsou zvyklí řešit garáže a rodinné domy. „Stát si vytvořil vlastní specializovaný úřad, aby mohl efektivněji stavět. A nás developery nechal v tom marastu. To není kritika toho úřadu, to je závist,“ řekl za developery Soudný.

Situaci kolem stavebního řízení sleduje pečlivě také generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský. Na samotné jaderné bloky má výjimku a stavební povolení zde nebudou vydávat obyčejné úřady. „Ale týká se nás to kvůli všem ostatním stavbám. Potřebujeme silnice, železnice, obce potřebují stavět byty a školy,“ řekl Závodský. „Pro nás je nejdůležitější predikovatelné legislativní prostředí, aby se zákony příliš často neměnily. Potřebujeme, aby to prostředí bylo stabilní, abychom věděli, jakou dokumentaci máme předložit, a aby se nějak dodržovaly lhůty.“

Celou diskuzi s ministry, developery, obcemi i zástupci státních firem na konferenci (Ne)postavitelné Česko? Jak dál se stavebním zákonem si můžete poslechnout v nejnovějším díle REcastu.