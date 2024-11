„Dosavadní prostory byly zejména v létě velmi přeplněné, takže jsme hledali nové místo, aby mohl Muchovo dílo obdivovat co největší počet zájemců. Chceme, aby nové umístění našich sbírek přitahovalo nejen turisty, ale i Čechy, aby se pro ně stalo vyhledávaným místem,“ říká Marcus Mucha, pravnuk Alfonse Muchy a výkonný ředitel Nadace Mucha.

Veřejnosti chce představit i řadu doposud nevystavených děl, včetně raných olejomalem, ručně kreslených studií k dekorativním dokumentům, předmětů zkoumajících Muchovu fascinaci svobodným zednářstvím a studijních materiálů ke Slovanské epopeji.

Jde tak o první krok, jak dostat do Savarinu nejznámější díla Alfonse Muchy. Už v červnu roku 2022 totiž mluvili zastupitelé hlavního města i sám developer o tom, že by do barokního paláce rádi dostali malířovu Slovanskou epopej. Podle tehdejší dohody chtěli obrazy vystavit na 25 let s opcí na prodloužení nájmu na dalších pět let.

Město počítalo s tím, že bude developerovi Crestyl platit za pronájem prostor. To kritizovala vnučka slavného malíře Jaroslava Mucha Plocková, podle které by Praha měla využít místo soukromých prostor budovy ve vlastnictví města – zmiňovala například Průmyslový palác na pražském výstavišti, který v současnosti prochází rekonstrukcí. Praha propůjčila epopej do roku 2026 na zámek v Moravském Krumlově.

Zrekonstruovaný palác Savarin|Crestyl

Developer Crestyl ale dál počítá s tím, že nakonec město epopej vystaví právě v Savarinu. „Nové Mucha muzeum by mohlo sloužit jako jakýsi předkrm právě pro tuto expozici. O vybudování na míru vytvořené galerie v nově chystané části projektu Savarin intenzivně jednáme s městem,“ říká ředitel Crestylu Simon Johnson.

Slovanská epopej|GHMP

Rekonstrukce a restaurování historického barokního paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala koncem roku 2021. Otevřený je od letošního září, kdy se zde konala umělecká přehlídka Prague Art Week. Do rekonstrukce investoval Crestyl přes půl miliardy korun.

V návaznosti na obnovu Savarinu připravuje developer i další části stejnojmenného projektu ve spolupráci s architektem Thomasem Heatherwickem. Jde o čtyři na sebe navazující prostory se středobodem v podobě historické budovy jízdárny, které mají následovat tradici pasáží kolem Václavského náměstí směrem do ulic Na Příkopě, Jindřišská a Panská. Projekt počítá i se zmiňovanou galerií pro umístění Slovanské epopeje. Podle informací od společnosti Crestyl již firma získala v rámci probíhajícího územního řízení kladný posudek památkářů.