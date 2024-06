S unikátní realitní platformou dobyl podnikatel Martin Mucha před lety Spojené státy i Kanadu. Jeho projekt Igluu, který sjednocuje nabídky nemovitostí, systém pro spolupráci makléřů, uzavírání smluv, správu nájmů, propojení s katastrem i s bankami, funguje na českém trhu s podporou ČSOB už půl roku. Nyní spouští novou funkci, která umožní úzkou spolupráci významných tuzemských realitních kanceláří. Lidé by se tak měli díky svým makléřům dostat k mnohem širší nabídce nemovitostí než dosud.

Na otevřených realitních portálech chybí podle Muchy v současné době třicet procent všech nabízených nemovitostí. „Většina kupujících v Česku si pořizuje nemovitosti prostřednictvím inzerátů bez zastoupení realitním makléřem, což je v zahraničí neobvyklé,“ vysvětluje Mucha, podle nějž by makléři neměli jen nemovitosti prodávat, ale aktivně pro klienty hledat. Odkazuje přitom na zkušenosti ze Spojených států, kam přišel v roce 2012 a kde postupně vyvinul úspěšnou realitní platformu, kterou dnes využívá více než sto tisíc makléřů v USA a v Kanadě

V roce 2021 přišel se stejným nápadem do České republiky, dva roky ale trvalo, než projekt pod názvem Igluu přizpůsobil českému prostředí. Na platformě letos sjednotí všechny své tuzemské nabídky realitní kanceláře RE/MAX, Next Reality, Century21, EVROPA, ERA Reality a další. Společně představují čtvrtinu českého realitního trhu. Na Igluu tak bude moci 2500 makléřů vyhledávat mezi přibližně třiceti tisíci nabídkami. Přístup k informacím budou mít nicméně jen realitní kanceláře a jejich klienti. Nabídky by se zde měly objevit o něco dřív, než budou zpřístupněny veřejnosti, čímž budou mít makléři možnost mezi sebou nemovitost zobchodovat. Prostřednictvím platformy bude možné nabídky posléze nahrát na běžné realitní portály.

Igluu zavede ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří do konce letošního roku moderní systém spolupráce realitních profesionálů nazývaný MLS (Multiple Listing Service), který je běžný v západních zemích a pomáhá propojovat nabídku s poptávkou. Makléři by měli mít možnost mezi sebou nabídky sdílet, za poplatek například prodat nabídku svého kolegy a rozšiřovat tím svůj dosah. „Hlavní hodnotou MLS je vytváření prostředí, kde může každý makléř nabídnout svým klientům ty nejlepší dostupné možnosti na trhu,“ podotýká Mucha.

Realitní kanceláře spoléhají na to, že společný projekt americké technologické skupiny a ČSOB dokáže roztříštěný český trh opravdu propojit a pomoci makléřům hrát aktivnější roli v hledání nemovitostí ke koupi či pronájmu pro své klienty. „Dlouho jsme se snažili pracovat s klienty hledajícími nemovitosti, ale většinou jsme neměli co nabídnout, protože vše bylo veřejně dostupné online bez možnosti získat zpracované či exkluzivní informace,“ uvádí šéf kanceláře EVROPA Radek Sechovec. „Díky novému systému MLS nyní můžeme klientům poskytovat informace o nemovitostech, které se teprve chystají na trh, což umožňuje rychlejší a cílenější reakce.“

Spolumajitel Next Reality Robert Hanzl se domnívá, že systém spolupráce, kde jeden makléř zastupuje nabídku a druhý poptávku, je správným směrem pro trh. „Dnes se často stává, že jeden makléř zastupuje jak prodávajícího, tak potenciálního kupujícího, což může vést ke konfliktu zájmů. MLS umožňuje každému makléři zastupovat zájmy svého klienta a dosáhnout pro něj co nejlepších podmínek,“ říká Hanzl.

Zavedení systému ale může být nakonec ta jednoduší část, těžším úkolem totiž bude patrně přesvědčit makléře, aby opravdu spolupracovali. „Největší výzvou bude změnit myšlení realitních zprostředkovatelů, aby pochopili výhody a potenciální důsledky spolupráce. Věřím, že Igluu může tento proces podpořit, ale změna mindsetu zabere čas,“ dodává střízlivě šéf ERA Reality Jiří Rájek.

Koncept MLS vznikl ve Spojených státech, kde se rychle stal standardem pro fungování tamního realitního trhu. Většina technologických firem nabízejících řešení pro spolupráci makléřů tak pochází právě ze Severní Ameriky. V západoevropských zemích funguje většinou vícero MLS poskytovatelů a asociací, které makléře sdružují.