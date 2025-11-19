Tohle jsou první domy na Nákladovém nádraží Žižkov od Sekyry. Podílet se na nich bude i architekt Masaryčky
Developerská sxpolečnost Sekyra Group představila budoucí podobu prvních dvou bloků na Nákladovém nádraží Žižkov. Čtyři architektonická studia na nich budou pracovat dohromady, podobně jako na Smíchově. Stavět by se mohlo začít asi za dva roky.
Až letos v dubnu se developer Sekyra Group domluvil na dlouho plánovaném odkupu pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov od Českých drah. Chvíli na to schválilo pražské zastupitelstvo největší změnu územního plánu v historii Prahy. Nyní, po pár měsících, představil developer podobu prvních žižkovských domů. Budou na nich pracovat čtyři architektonická studia.
První domy by měly vzniknout napravo od historické budovy Nákladového nádraží, tedy v ulici Jana Želivského. Z druhé strany je bude lemovat ulice U Nákladového nádraží, kterou bude Sekyra Group rekonstruovat. Dnes tu stojí benzínová pumpa, ta je ovšem navržená pouze jako dočasná stavba, v určité fázi výstavby by tak měla zmizet. Stavět každopádně začne developer od nádražní budovy.
Architekti měli v soutěžním workshopu navrhnout dva bytové bloky, veřejný prostor kolem nich, zeleň a také parter. Porota, kde byli kromě Sekyra Group také zástupci města a městské části, vybrali z dvanácti týmů čtyři. Jde o Unit architekti, kteří se zabývají hlavně urbanismem, za sebou mají ale například projekt obytných domů Na Vackově, za což bylo studio nominované na prestižní cenu Mies van der Rohe Award.
Druhým autorem prvních bloků Nákladového nádraží je studio Klaska LTD. Stojí za ním Jakub Klaška, který dlouhá léta působil v ateliéru Zahy Hadid a stál tak i u zrodu Masaryčky. Tu postavila Penta na pražském Masarykově nádraží. Podle Klašky se bude stavět i vedle nádraží, a to v Hybernské ulici, v místě bývalé pošty. Architekt tam navrhl multifunkčním budovu.
Podílet se budou na žižkovském projektu i Majo architekti, kteří navrhují rodinné domy, vily i veřejné budovy. Mezi nimi je například veřejná knihovna ve středočeských Statenicích. Poslední vybrané studio jsou Edit architects, kteří stojí za karlínským projektem Dva domy, ale i návrhem proměny žižkovské Seifertovy ulice.
Výstavba potrvá roky
Postup by nyní měl být podobný, jaký Sekyra zvolil i ve svém projektu Smíchov City v Praze 5. Ten už je v o dost pokročilejší fázi. Vybraná studia nyní budou na podobě dvou bloků pracovat společně. Z toho pak vznikne finální návrh, který bude kombinací jednotlivých vizí. Porota přitom u každého návrhu ocenila něco jiného. V případě Klaska LTD to byl architektonický detail fasád, podobně u studia Edit. Majo přineslo kvalitní urbanistické řešení, navíc parter umisťuje do loubí. A Unit architekti zaujali umístěním předzahrádek nebo důrazem na rozvíjení blokové struktury.
„Podobně jako u jiných našich projektů usilujeme o to, aby se na výsledné podobě podílelo víc autorů. Taková spolupráce přirozeně přináší architektonickou pestrost a autenticitu,“ uvádí výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Stavět by se na Žižkově mělo začít na přelomu let 2027 a 2028.
Výstavba tu potrvá dlouhé roky. Sekyra totiž vlastní na Nákladovém nádraží asi třicet hektarů pozemků, což je nadpoloviční většina území. Část z nich developer předal hlavnímu městu na výstavbu školy a tramvajové trati. Celkem by nová čtvrť měla pojmout šest tisíc lidí. Ti by tu měli bydlet i pracovat. Sekyra Group také plánuje, že nová čtvrť bude bez prakticky aut. Parkovacích stání bude ve veřejném prostoru minimum a budou sloužit hlavně pro potřebu samotné lokality. Odpadnout by měl tranzit. V zásadě by ale všechna auta měla zajíždět pod zem.