Významná koupě budovy na Václavském náměstí. Vznikne zde luxusní hotel
Pytloun Hotels rozšiřuje své pražské portfolio o další prestižní adresu. Český hotelový řetězec koupil budovu na Václavském náměstí 33, kde vznikne pětihvězdičkový butikový hotel s 220 pokoji. Investici financuje majitel Lukáš Pytloun částečně z vlastních zdrojů a částečně úvěrem od Trinity Bank. Otevření hotelu s názvem The Home by Pytloun Hotels je plánováno na rok 2027.
Česká hotelová síť Pytloun Hotels (PH) oznámila akvizici budovy na Václavském náměstí číslo 33, kterou koupila od společnosti VN33 Building s.r.o. vlastněné skupinou ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních tu vznikne luxusní pětihvězdičkový curated boutique hotel s 220 pokoji a plánovaným otevřením v roce 2027. Projekt přinese přibližně 150 nových pracovních míst. Kupní cena nebyla zveřejněna.
„Jako ryze český hotelový řetězec jsem velmi rád, že jsme se na akvizici budovy v lokalitě Václavského náměstí, která dle mého názoru kvalitativně patří ke špičce pražského hotelového trhu, domluvili také s ryze českou rodinnou firmou Alca Group,“ říká Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě Pytloun Hotels. „S vybudováním a provozováním hotelu přímo v této lokalitě máme velmi dobré zkušenosti.“
Pytloun připomíná, že právě v dolní části Václavského náměstí provozuje od roku 2018 svůj první pražský hotel Pytloun Boutique Hotel Prague. „Výkonnost všech našich čtyř pražských hotelů a jejich obsazenost v posledních letech stabilně roste a jsem přesvědčen, že díky pokračujícímu rostoucímu zájmu o cestování do Prahy bude i tento náš druhý hotel na Václavském náměstí úspěšný a stane vlajkovou lodí sítě Pytloun Hotels,“ dodává.
Nová tvář i funkce
Podle Radky Prokopové z Alca Group byl cílem transakce posunout budovu na novou úroveň: „Naším cílem bylo citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít pro tento výjimečný objekt partnera, který mu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality.“
Financování zajišťuje Trinity Bank. „Bylo nám potěšením, že jsme mohli prokázat naši flexibilitu, expertízu a rychlost při financování a realizaci této transakce s novým inspirativním klientem, který představuje výjimečné zkušenosti v oblasti hotelnictví,“ uvedla Rita Šafránková, vedoucí odboru Akvizice v Trinity Bank.
Hotelová síť Pytloun Hotels, založená v roce 2003 libereckým podnikatelem Lukášem Pytlounem, dnes provozuje 15 hotelů a 6 restaurací v pěti českých destinacích. Z původní ubytovny pro dělníky v Liberci vybudoval Pytloun během dvou dekád jednu z nejvýraznějších domácích značek v segmentu designových a boutikových hotelů. V Praze už provozuje čtyři hotely – dva na Kampě, jeden v areálu Ctěnice a jeden právě na Václavském náměstí. Nový projekt The Home by Pytloun Hotels má být vrcholem této expanze.