Jen několik dní po prosincovém nákupu kancelářské budovy P180 ve Varšavě od developerské části koncernu Skanska rozšiřuje realitní fond Investika své portfolio o další polské nemovitosti. Od developera 7R koupil fond pět logistických areálů v přepočtu za 3,7 miliardy korun. Má tak jít o letošní největší investiční transakci se skladovými nemovitostmi v Polsku a o druhou největší v tomto sektoru ve střední Evropě.

„Portfolio pěti logistických parků, které jsme koupili od developera 7R, se skládá z kvalitních komerčních nemovitostí, které jsou dlouhodobě pronajaté renomovaným výrobním, logistickým, maloobchodním a e-commerce společnostem,“ říká předseda představenstva Investiky Petr Čížek. Od rekordní akvizice si slibuje větší diverzifikaci investic skupiny i dlouhodobé cílové zhodnocení mezi čtyřmi až šesti procenty ročně.

Investika do industriálních ploch o rozloze téměř 213 tisíc metrů čtverečních vložila peníze společně s lucemburskou společností BUD Holdings. Investika s BUD Holdings spolupracovala už na nákupu kancelářské budovy ve Varšavě za více než 2,5 miliardy korun. Čížek transakci přirovnal k akvizici obchodního centra Galerie Butovice z roku 2019 a označil ji za jednu z nejvýznamnějších pro fond.

Předseda představenstva společnosti Investika Petr Čížek.|e15 Michael Tomeš

„V Polsku úspěšně působíme jako investor od roku 2021 a jsem rád, že jsme naši pozici na největším realitním trhu střední Evropy touto akvizicí dále posílili,“ říká. Kromě patnáctipodlažní budovy z roku 2022 v administrativní čtvrti Mokotów má v Polsku Investika kancelářský komplex v přímořské Gdyni nebo průmyslové haly v Gdaňsku.

Do Polska se dívá PPF i Čupr s Juříčkem

Kolem Varšavy ale krouží i další investoři. V roce 2021 koupila administrativní budovu New City skupina PPF Renáty Kellnerové. Koncem letošního roku zase v centru polské metropole vyrostl kancelářský komplex za tři miliardy korun pod dohledem investiční společnosti Enern, majitele Rohlíku Tomáše Čupra, bývalého poslance a majitele firmy Brano Pavla Juříčka a bratrů Wałachových. Společně s druhým největším americkým developerem Lincoln Property Company převzali developerský záměr, který původně opustila Penta. První nájemníci by se měli začít do budov s názvem The Form stěhovat začátkem příštího roku.

Kancelářská budova The Form|The Form, via website

„Jak s Tomášem Čuprem, tak s Pavlem Juříčkem máme dlouhodobou historii společných investic v rámci naší skupiny Enern i vlastnicky propojené investiční společnosti KAYA VC,“ vysvětloval motivy spolupráce v říjnu pro e15 Šilhavý. Čupr, který investici financuje přes společnost Rohlik.cz investment, projekt na dotazy redakce nekomentoval, Juříček ale vyzdvihl rychlý rozvoj polské ekonomiky: „Polsko je dynamická země, a platí to i pro developerské projekty. Navíc jsem v Polsku investoval i do jiných projektů, které se vyvíjejí úspěšně.“

Čeští investoři hledají další příležitosti

Svou první polskou kancelářskou nemovitost dál nově získala například skupina DRFG Davida Rusňáka. Budova Signum Work Station se sedmi podlažími disponuje pronajímatelnou plochou přes 32,5 tisíce metrů čtverečních. Mezi nájemce patří vydavatelství Ringier Axel Springer nebo americká potravinářská firma Mondelez International. „V Polsku je to první kancelářský objekt v rukou skupiny. V nadcházejícím období ale vidíme i v této oblasti velký potenciál, a aktivně proto vyhledáváme další příležitosti,“ říká Jan Pelíšek, ředitel společnosti Real Estate Development CEE ze skupiny DRFG.

Roman Řezníček a David Rusňák, největší akcionáři DRFG Investment Group|DRFG

Na polský trh se podle předsedy představenstva Davida Rusňáka otevřely fondu DRFG dveře mimo jiné díky akvizici developera TriGránit z letošního srpna. „Ten v tuto chvíli pracuje na dvou projektech v Maďarsku a v Polsku za zhruba 500 milionů eur,“ řekl Rusňák v pořadu e15 Cast. Hodnota portfolia developera dosahuje 2,5 miliardy eur.

Skupina DRFG se na polský trh v oblasti realit rozhodla vstoupit před šesti lety. „Viděli jsme, že příležitostí v České republice, které by developerovi našeho typu poskytovali výnosy, jaké potřebujeme, ubývá,“ říká Rusňák. V Česku podle něj na rozdíl od Polska velká část soukromého místního kapitálu míří do komerčního sektoru nemovitostí, což zvyšuje jejich ceny. „A v takovou chvíli částečně tento trh pro investory našeho typu ztrácí na atraktivitě.“

V Polsku vede zahraniční kapitál

Vstup českých investorů do Polska doposud usnadňovalo to, že v zemi prakticky neexistují nemovitostní fondy. Polské ministerstvo pro rozvoj a technologie chce proto oprášit návrh na novou legislativu z roku 2018, která by ustavení podobných struktur pro trh s nemovitostmi usnadnila. Polská vláda slibuje, že přijde s takzvanými REITy (Real Estate Investment Trust). Jde o velmi podobný model jako v případě nemovitostních fondů, na rozdíl od nich ale REITy nejsou spravovány investičními společnostmi a obchodují se na světových burzách. Konkrétní formu ale zatím zákon nemá.

Vláda si od vzniku nemovitostních fondů slibuje zvýšení zájmu lokálních investorů. Polský kapitál totiž v současnosti tvoří jen kolem 10 procent transakcí na trhu s komerčními nemovitostmi, v Česku naopak domácí investoři převládají. Od ledna do září zaznamenal polský trh s kancelářskými nemovitostmi 31 transakcí v celkovém objemu 990 milionů eur, tedy téměř 25 miliard korun. Mezi významné zahraniční investory patřila například švédská společnost Stena Real Estate, která za kancelářskou budovu ve Varšavě od společnosti Skanska zaplatila více než 86,3 milionu eur.

Země zaslíbená výstavbě

Trh láká investory i díky rychlejší výstavbě. „Polsko je v těchto procesech významně svižnější. V Česku takovou zkušenost (se stavebním procesem, pozn. red.) nemáme, protože když už do nějakého projektu investujeme, bývá zpravidla ve fázi už získaného stavebního povolení, nebo těsně před ním,“ vysvětluje Rusňák z DRFG. Z českých developerů testuje polské stavební zákony například skupina UDI Group Radka Menšíka, která ve Varšavě staví projekt bytových domů Classic Ursus.

Polská legislativa navíc umožňuje zahájit výstavbu některých strategických projektů dřív, než dojde k vyřešení případných sporů o pozemky. „Klíčový je v tomto ohledu zákon o strategických a liniových stavbách, který má přednost před plánem územního rozvoje,“ říká mluvčí polské stavební firmy Budimex Diana Zyglewska. Kritici této legislativy ale současně varují před tím, že je díky němu snazší obcházet požadavky ekologických spolků nebo místních.