Snižující se úrokové sazby, nižší daň z přidané hodnoty, ale i obava ze zdražování vedly začátkem tohoto roku k oživení poptávky po bytech v Brně. Lidé, co dosud nákup vlastního bydlení odkládali, se kromě starých bytů koukají i na nové projekty, jejichž cena posledních několik let stagnuje na zhruba 126 tisících korun za metr čtvereční. Developeři doufají, že se jim tak podaří srovnat prudký propad prodejů z minulého roku, kdy se v Brně poprvé za deset let prodalo méně než pět set nových bytů.