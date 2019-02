V budoucnu se budou i v Česku stavět patrové sklady, říká šéf Prologisu | E15.cz

Nedostatek skladových kapacit v okolí Prahy může vést k tomu, že v budoucnosti skladové areály vyrostou do výšky. Předpokládá to ředitel developerské společnosti Prologis Martin Baláž. Česká legislativa ale nyní stavbu vícepodlažních skladů neumožňuje.

Patrové sklady už se stavějí v Japonsku a USA, v Evropě jsou zatím v okolí Londýna, Paříže a Barcelony. V Česku je dovolená výstavba skladovacích hal do patnácti metrů výšky, tak by se nejprve musela měnit legislativa a také by záleželo na vyjádření obecních zastupitelstev, která výstavbu schvalují.

„Patrové sklady o výšce 25 metrů se už ve světě stavějí a okolí Prahy by mohlo být první lokalitou pro jejich umístění v Česku, ale v budoucnosti. Zatím by to trh neocenil. Do výšky půjdeme postupně a v souladu s legislativou,“ uvedl ředitel společnosti Prologis pro Česko a Slovensko Martin Baláž s tím, že největším úkolem pro developera je v současnosti příprava pozemků k výstavbě.

Loni v prosinci Prologis koupil pozemek v nové lokalitě u sjezdu 34 z dálnice D1 ve směru na Brno. „Realizace se bude jmenovat Prologis park Ostředek. Koupili jsme tři hektary půdy s potenciálem na další rozvoj a letos zahájíme výstavbu první haly o ploše přibližně 9000 metrů čtverečních,“ uvedl Baláž.

Důvodem investice bylo, že stávající areály Prologisu ležící zejména v okolí Prahy jsou obsazené téměř ze sta procent. „Pozemky u Prahy již nejsou k mání, nebo jsou velmi malé a naši klienti nemají kam expandovat,“ doplnil Baláž.

Loni firma v Česku zahájila stavbu čtyř skladových budov o rozloze 116 tisíc metrů čtverečních. Téměř tři pětiny připadaly na logistický park u Brna. Kromě Brna chce firma pokračovat v projektech v okolí Prahy a Plzně. „V okolí Prahy je měsíční nájem skladovací haly až 120 korun za metr čtvereční. Na Slovensku je to pod čtyřmi eury, v některých částech Polska méně než tři eura," doplnil cenové relace Baláž.