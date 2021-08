V Česku se staví více bytů, nejvíce v Praze. Podle experta je to pořád málo | E15.cz

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce června stavbu 6 969 nových bytů v bytových domech, meziročně o 26,8 procenta více. Tempo růstu se zvýšilo z 3,3 procenta na konci května. Přesto to podle experta není dost.

Nejvíc se bytů postavilo v Praze, kde do konce června jejich počet stagnoval na 2 348. Na Prahu tak do konce června připadalo 33,7 procenta nově zahájených staveb bytových domů. Následovaly Jihočeský kraj s podílem 14,6 procenta, Jihomoravský (12,3 procenta) a Středočeský kraj (12 procent). Naopak v Karlovarském kraji to bylo s 28 byty 0,4 procenta.

"Růst nově zahájených staveb je samozřejmě dobrá zpráva. Avšak vzhledem k situaci na trhu je to stále málo. Zvlášť když v Praze, kde je trh nejvíce napjatý, letos výstavba zaostává. Na zastavení růstu cen bytů je to nejspíš stále ještě malý posun v nabídce, kterou začínají prodražovat náklady na výstavbu z titulu zdražování stavebních prací i materiálu," sdělil analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly prodejní ceny nových bytů v Praze za posledních šest let o 113 procent na 118 480 korun za metr čtvereční.

Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce června meziročně klesl o 0,8 procenta na 10 159. Nejvíce jich připadalo na Středočeský kraj s podílem 22,8 procenta, dále Jihomoravský (13,2 procenta), Moravskoslezský (10,5 procenta) a Plzeňský kraj s podílem 7,3 procenta. Nejméně jich bylo v Praze, a to 2,3 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy v prvním pololetí stavět 20 335 bytů, meziročně o 9,1 procenta více. Největší podíl měl Středočeský kraj (17 procent). Následovaly Jihomoravský kraj (14,1 procenta), Praha (13,7 procenta) a Jihočeský kraj (devět procent). Nejméně jich bylo na Karlovarsku (2,1 procenta). Tento kraj je podle počtu obyvatel nejmenší.

Česká republika čelí v posledních letech krizi výstavby bytů. Podle údajů Světové banky je Česko ve vyřizování stavebního povolení na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí. Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který má ale řadu kritiků. Normu v červenci schválila Sněmovna, která přehlasovala senátní veto.