Nejdražší byt v Česku má soukromý výtah a vyhřívaný bazén | E15.cz

Nejdražší byt v Česku najdete v Praze. Zájemce o něj by musel pravděpodobně zaplatit 350 milionů korun a užíval by si plochu 1400 m2 rozprostřenou mezi tři horní patra ve sto let staré budově v centru Prahy. Ta byla náležitě zrekonstruována, aby se v ní mohl nacházet ten nejluxusnější byt, který v Česku najdete.