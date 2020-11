V Pardubicích startuje obří rekonstrukce bývalých mlýnů | E15.cz

Rozlehlý areál, který je od roku 2014 národní kulturní památkou, má v současné době tři majitele. Město Pardubice, Východočeský kraj a nadaci manželů Smetanových. Investice do konverze všech tří subjektů vyjdou na zhruba půl miliardy korun. Do rekonstrukce hlavní mlýnice, tedy prostoru budoucí Východočeské galerie, investuje Pardubický kraj zhruba 330 milionů korun. Město Pardubice plánuje dát na výstavbu polytechnického centra a městské galerie okolo 250 milionů a nadace Automatické mlýny manželů Smetanových přebuduje mlýnské silo a jeho okolí za zhruba 80 milionů korun.

Prohlédněte si, jak bude vypdat industriální areál v budoucnu do následující galerie.











40 fotografií

Centrální polytechnická dílna a Galerie města Pardubice začne již příští rok. „Městská rada schválila dodavatele v části stavby včetně vybudování přípojek vody, kanalizace a smlouvu o spolupráci v areálu s manželi Smetanovými a jejich Nadací Automatické mlýny. Všechno se podařilo dobře zkoordinovat,“ uvedl k začátku stavby Jakub Rychtecký, náměstek pardubického primátora.

Areál o rozloze dvanácti tisíc metrů čtverečních získal acrhitekt Lukáš Smetana v roce 2016 za 25 milionů korun. O dva roky později vznikla urbanistická studie budoucího rozvoje. "V roce 2018 nás oslovil Pardubický kraj s tím, že by z jedné budovy v areálu chtěl vytvořit Východočeskou galerii. Na základě jednání jsme tak hlavní mlýnici kraji i s projektovou dokumentací k přestavbě na galeri prodali, poté přišlo s nabídkou i město Pardubice,“ přibližuje počátek spolupráce mezi třemi subjekty jeden ze poslumajitelů, architekt Lukáš Smetana. Ten vstupní kapitál získal projektováním a výstavbou bioplynových elektráren.

Kraj začal hlavní mlýnici rekonstruovat a tvořit svou galerii již letos v červnu. To je ale jen jedna část celého projektu rekonstrukce. „Další představuje bývalý sklad mouky, kde jsme městu Pardubice umožnili, aby vytvořilo a přistavělo Centrální polytechnické centrum, tedy vzdělávací komplex pro žáky základních a středních škol. Město začne stavět letos v prosinci, nejpozději v lednu příštího roku,“ říká Smetana.

Centrální polytechnické dílny vzniknou na severní straně areálu a náváží na objekt mlýnů. „Navrhujeme nad stávající technický objekt bývalého skladu mouky umístit Centrální polytechnické dílny, které uzavřou celý prostor. Budou ve vrchní části zpřístupněny dvěma schodišti, které vytváří zároveň i statickou podporu tohoto objektu. Dílny nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů,“ uvádějí autoři projektu z ateliéru Šépka architekti.

Zbylou polovinu areálu si k rozvoji ponechala nadace manželů Smetanových. „Od ledna začínáme s rekonstrukcí jedné naší části, obilného sila, na níž máme rovněž vybraného zhotovitele, na poslední část projektovou dokumentaci vytváříme a chceme začít stavět koncem příštího roku,“ plánuje Smetana.

Zatím se v areálu bourají všechny nevhodné objekty, které vznikly jako přístavby v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. V režii nadace se tak rodí náměstí a park. Následně se začne rekonstruovat obilné silo, které v rámci svého původního projektu navrhl architekt Josef Gočár. Z něj bude multifunkční sál a vyhlídková věž. Obilné násypky se v silu v rámci rekonstrukce změní na výstavní prostory.

Všichni investoři mají podle svých slov zájem, aby z areálu bývalých mlýnů vzniklo kulturní centrum Pardubic včetně několika restaurací, cukráren a dalších gastroprovozů.

Přerod bývalých automatických mlýnů začal shodou náhod

„Vztah k industriální architektuře minulého století jsem původně žádný neměl. Ten vznikl až poté, co jsem Automatické mlýny v Pardubicích koupil. Chtěl jsem někam investovat vydělané peníze a nejprve jsem zvažoval, že v Praze koupím několik bytů a budu je pronajímat. Ale kolega architekt mi doporučil investici do pardubického areálu, který byl v nabídce realitní kanceláře za 25 milionů korun. To mi přišlo jako velká příležitost investovat v krajském městě a vykašlat se na Prahu, kde bych za stejnou cenu tehdy koupil tak dva až tři byty," říká Smetana.

Následně se ukázalo, že rozvaha investovat v Pardubicích měla i ekonomický smysl, byť jsou bývalé automatické mlýny národní kulturní památkou. „Našli jsme společnou řeč jak s památkáři, tak s dalšími úředníky, kteří to mají na starost. Každému bylo v průběhu jednání o budoucnosti areálu jasné, že se tam již nikdy nebude mlít mouka, že musí dojít ke smysluplné konverzi,“ vzpomíná Smetana na začátky v Pardubicích.