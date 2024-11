Velká transakce na hotelovém trhu. Czech Inn Hotels kupuje pražský Wellness Hotel Step

Na pražském hotelovém trhu dochází k dalšímu velkému obchodu. Nového majitele má Wellness Hotel Step, který se nachází nedaleko O2 areny a je zaměřený na sportovní vyžití a relaxaci. Vedení Czech Inn Hotels v něm získalo většinový podíl. V příštích měsících chce nový majitel investovat do jeho rozšíření a modernizace konferenčních prostor.

„Naším cílem je nejen udržet vysoký standard, který hotel už nyní nabízí, ale také jej posunout na novou úroveň,“ říká majitel společnosti Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. Investicemi chce dosáhnout větší kapacity pro firemní školení, kongresy a další podnikové akce. Svoboda chce využít zejména dobré lokality vedle hojně navštěvované O2 areny. Hotel s 200 pokoji se bude nadále zaměřovat na podporu sportovních aktivit, komplex nabízí také bazén a osm saun.

Transakce dosáhla podle informací Seznam Zprávy řádově stovek milionů korun. Czech Inn Hotels je v současnosti největší hotelovou sítí v Česku s tržbami okolo tří miliard korun ročně. Provozuje celkem 26 hotelů v Praze, Brně, ale také v Portugalsku nebo Gruzii. Patří mezi ně mimo jiné hotel Don Giovanni na Žižkově nebo The Grand Mark Prague v centru Prahy.

V letošním prvním pololetí došlo k dalším dvěma transakcím na hotelovém trhu, dohromady za téměř 900 milionů korun. Pod společnost Central Group přešel pražský hotel Čechie, další se prodal ve Špindlerově mlýně. V Praze se do budoucna očekává prodej několika dalších významných hotelů, například Hiltonu nebo Four Seasons. Kupce hledají také pětihvězdičkové pražské hotely Andaz Hyatt a Marriott Hotel Prague i řada menších.

„V regionu je značné množství hotelů, které by se měly pravidelně obchodovat. Zatímco někteří investoři do hotelů je drží dlouhodobě, jiní obvykle pět let, takže potřebují recyklovat kapitál,“ řekl vedoucí evropských hotelových transakcí ve společnosti Cushman & Wakefield Frederic Le Fichoux. Důvodem, proč je nyní na trhu více hotelů, je podle společnosti také oživení cestovního ruchu po pandemii, stabilizace úrokových sazeb nebo lepší přístup k financování. „Hotely nyní generují skvělé výnosy a jsou likvidními aktivy, pokud jsou správně oceněny a prodány,“ dodal Le Fichoux.