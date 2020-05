Venkovní stínění šetří náklady na klimatizaci, ročně uspoří i několik tisíc | E15.cz

Klimatizace patří mezi největší žrouty elektrické energie v domácnostech. Úspornější modely za hodinu provozu spotřebují přibližně jednu kW, méně úsporné i 1,5 kW. Při průměrné ceně elektřiny téměř pět korun za kWh to znamená, že klimatizace, kterou máte puštěnou od 8:00 do 22:00, vás na elektřině stojí 70 a více korun denně. Ušetřit za provoz přitom můžete, když si pořídíte venkovní žaluzie nebo rolety. Jak je to možné?