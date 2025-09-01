Věž od Jiřičné, lineární park podél hřbitovů a nové náměstí. Proměna žižkovské ulice je o krok blíž
Olšanská ulice na pražském Žižkově má podobné rozměry jako Václavské náměstí, v současnosti ale příliš důstojně nepůsobí. Hlavní město v pondělí schválilo studii, která ji má zásadně proměnit. Lidé by tu pak měli chtít trávit víc času.
Dnes vypadá jako průměrná pražská ulice, v budoucnu by se ale měla proměnit v živoucí bulvár, který propojí starý a nový Žižkov. Vedení hlavního města v pondělí schválilo studii Olšanské ulice. Ta by měla sloužit jako podklad pro různé investiční akce a vést k její definitivní proměně.
Tramvaj by tu měla jezdit po zatravněném pásu, jak je to i u nedaleké Flory. Od vozovky ji budou oddělovat stromy. Těch by v ulici mělo být vysázeno vícero, hlavní město plánuje až trojici stromořadí. Vzniknou tu také oddělené cyklopruhy a parter s různými obchody a službami, které mají zvýšit celkovou atraktivitu ulice.
U hranic s ulicí Jana Želivského by pak mělo vzniknout nové náměstí. Počítá se s tím, že konverzí projde prostor, který tam už dnes je a doplní ho nový přímo před budovou Nákladového nádraží Žižkov.
Olšanská ulice je dnes lemovaná převážně administrativními budovami, změnit se to má ale například s projektem bytových domů, které místo někdejší Ústřední telekomunikační budovy plánuje postavit developerská společnost Central Group. Ta už provedla demolici domu přezdívaného mordor, nyní se vše chystá pro výstavbu projektu podle architekty Evy Jiřičné a Petra Vágnera a jejich Al Design.
Právě kvůli tomuto projektu nyní rada studii Olšanské schválila. Umožní změnu územního plánu, nastavení takzvané plánovací smlouvy s developerem, které řeknou, kolik investor zaplatí na městské projekty a pak i následnou výstavbu.
Studii k Olšanské navrhlo studio Unit architekti. Cílem je ulici více otevřít lidem, kteří by tu v budoucnu měli být schopní a ochotní trávit svůj volný čas. Takový prostor by měl vzniknout například podél zdi Olšanských hřbitovů. Dnes je území neprostupné, v budoucnu by tady měl být lineární park.
V něm se budou nacházet rekreační cesty pro procházky i sport. Park bude začínat u parčíku před kostelem svatého Rocha v rohu Olšanského náměstí, v prostoru před hřbitovem by se mělo najít místo pro různé trhy či kavárny. Ke konci se ulice proměňuje v klidnější zónu.
Rozměry Václavského náměstí
Zelené plochy v okolí, mezi které patří nejen Olšanské hřbitovy, ale také park Parukářka, by se pak měly víc propojit. Ulice bude víc bezbariérová a bezpečnější pro chodce i cyklisty. Také se tu bude využívat dešťová voda, která poslouží k zavlažování i vytvoření příjemného mikroklima.
„Možná to tak nevypadá, ale Olšanská ulice má rozměry Václavského náměstí a potenciál stát se bulvárem mezi už dnes živým centrem v okolí Olšanského náměstí a budoucí čtvrtí na Nákladovém nádraží Žižkov,“ líčí ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. Dodává, že do místa míří soukromé i veřejné investice, které Olšanská může dotvořit.
„Olšanská samotná je doposud často vnímána pouze jako místo tranzitu. Probuzení tohoto území může ale naopak znamenat rozvoj výjimečného prostoru v rámci města, vytvoření nového cíle a místa propojení. Území totiž tvoří důležitý spojující článek mezi historickou strukturou kompaktního Žižkova a nově rozvíjenou obytnou lokalitou na území bývalého Nákladového nádraží Žižkov,“ popisují Unit architekti.
V okolí Olšanské se v příštích letech očekává poměrně masivní rozvoj. V dlouhodobých plánech je rekonstrukce ulice Jana Želivského, na ní se už staví také první budovy Nákladového nádraží Žižkov. Ve směru od Basilejského náměstí má Central Group projekt Parková čtvrť. Na druhé straně budovy nákladového nádraží se připojí také Sekyra Group. Společnosti se letos podařilo koupit pozemky od Českých drah. Dál od centra chce stavět také Penta či Finep.