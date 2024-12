Každý potenciální kupec investičního bytu stojí na prvopočátku před zcela stěžejní otázkou. A totiž za jak dlouho se mu vrátí jeho peníze. Návratnost bytů je přitom v Česku dramaticky různá podle regionů a v extrému se liší až více než pětinásobně. Zatímco tak například kupec apartmánu v nejatraktivnějších lyžařských střediscích v Česku čeká na své peníze déle než polovinu svého života, na opačné straně investičního spektra existují seriózní lokality, kde se investice do bytu mohou vrátit dokonce dříve, než děti dochodí základní školu. Těm vůbec nejodvážnějším investorům do bytů pak dokonce může stačit i pouhých pět let.