Vyplatí se investovat do rekonstrukce domu? Kde na ni získat peníze? | E15.cz

Zda se vyplatí investovat do rekonstrukce domu či bytu je otázka, která je skutečně na místě. Často se totiž říká, že rekonstrukce je náročnější, než stavba nového domu. Rekonstrukce je sice časově i finančně náročná, může však přinést dlouhodobé výhody do budoucna. Jak na ni získat peníze? Vyplatí se půjčka na rekonstrukci?

Úvěr na rekonstrukci může být jednou z variant možného zafinancování rekonstrukce. Existuje hned několik různých typů úvěrů, které lze k přestavbě využít. Patří mezi ně např. hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření. Více o úvěrech na různé účely, bankovních i nebankovních půjčkách a dalších finančních otázkách nabízí portál Navigátor úvěrů.

Řešením může být i půjčka na rekonstrukci vedena skrz spotřebitelský úvěr. Tento úvěr se hodí zejména pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku či řádný úvěr ze stavebního spoření. Na trhu je mnoho bank i nebankovních společností, které spotřebitelské úvěry poskytují.

Vyplatí se sledovat zejména tzv. půjčky zdarma, kterou je např. Zaplo půjčka. Půjčky zdarma mají nulový úrok a nulové náklady, takže člověk ve výsledku zaplatí jen půjčenou částku. Je však potřeba pečlivě sledovat ukazatel RPSN. Pokud není nulový, nejedná se o půjčku zdarma.

V případě rekonstrukce je ovšem lepší dát přednost některé z bank, které bývají bezpečnější a spolehlivější variantou. U klasických půjček se však musí počítat s občas poměrně vysokými úroky a RPSN. Kvůli nim se pak půjčka nemusí vyplatit.

Existuje hned několik různých typů úvěrů, které lze k přestavbě využít – např. hypoteční či spotřebitelský úvěr.Autor: Pexels.com

Vyplatí se rekonstrukce?

Otázkou je, zda se rekonstrukce vůbec vyplatí. Je dobré mít na paměti, že díky rekonstrukci domu či bytu se výrazně zvedne jeho cena pro případné budoucí prodání. Investování do renovace tedy může přinést vyšší výdělky v budoucnosti např. z pronájmu.

Další výhodou je případné zateplení domu, které může být součástí rekonstrukce. Zateplení obvodových stěn má za cíl zvýšení teploty vnitřních povrchů domů. Lidé, kteří bydlí v nezateplených domech, víc topí. Zateplení domu tak může výrazně snížit náklady na energii.

Po zateplení je teplota uvnitř domu vnímána mnohem příjemněji i při nižších teplotách. Zateplení staveb může ve výsledku snížit náklady na vytápění až o 45 %. To už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát.

Na stránce Apartment therapy je možné podívat se na to, jak se dům po rekonstrukci může změnit téměř k nepoznání. Často tmavé a sešlé baráky se promění v úhledné a prostorně vypadající domy. Rekonstrukce je tedy něco, co každý musí zvážit sám. Jedná se o časově i finančně náročnou záležitost, která však může přinést mnoho užitku do budoucna.