Výstavba centrály České spořitelny se může opozdit | E15.cz

Realizace jižní části projektu Smíchov City, jehož dominantou má být nová obří centrála České spořitelny, se s největší pravděpodobností přehoupne do roku 2022. Upravený harmonogram vyplývá z nově zveřejněného oznámení záměru, jenž zpracoval developer stavby Sekyra Group. Stavět se přitom původně mělo v roce 2021.

Pozdržení stavby připustila i mluvčí společnosti Lenka Šmídová. Podle ředitele developmentu firmy Igora Klajmona je však termín stále orientační. „V roce 2021 proběhnou přípravné fáze projektu a v roce 2022 ostré zahájení výstavby,“ řekl deníku E15 Klajmon, podle něhož skutečný začátek výstavby ovlivní povolovací procesy.

Návrh nového sídla České spořitelny, v němž bude pracovat 3,5 tisíce lidí, zajistí rakouské studio Baumschlager Eberle ve spojení s českou projektantskou kanceláří Pavel Hnilička Architekti.

Prohlédněte si vizualizace:

Bankovní kampus bude sestávat ze čtyř budov, jež vyrostou na ploše o celkové výměře 7,5 hektaru a do výše sedmi až deseti pater. Podle nového harmonogramu se očekává, že bankéři by se do nových kanceláří mohli stěhovat v roce 2024. Dosud sídlí v několika starších budovách. mimo jiné kolem stanice metra Budějovická v Praze 4.

Součástí projektu Smíchov City South mají být kromě kampusu České Spořitelny ještě další čtyři kancelářské budovy. U jedné z nich se však uvažuje o alternativním řešení, a mohla by naopak sloužit pro studentské či krátkodobé ubytování. „Jak se nakonec rozhodneme, bude záležet na mnoha faktorech, zejména na vývoji trhu,“ uvedl Klajmon, podle něhož by rezidenti čtvrť výrazně oživili.