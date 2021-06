Youtuberka Chamberlainová má ve dvaceti vyděláno. Teď nakupuje domy za desítky milionů | E15.cz

Hvězda z internetu Emma Frances Chamberlainová už loni zaplatila v přepočtu 85 milionů korun za luxusní dům v Los Angeles. Ten si koupila teprve tři roky poté, co prorazila na Youtube. Své první video na svůj kanál nahrála začátkem června 2017. Na konci stejného měsíce se tehdy šestnáctileté dívce podařilo vydat první video, které se stalo virálním a lidé jej hromadně sdíleli na sociálních sítích.

Video neslo název We All Owe The Dollar Store An Apology (Všichni dlužíme omluvu obchodu, kde vše stojí dolar). Chamberlainová ve zhruba desetiminutovém vlogu popisuje, jak šla do zmíněného obchodu a nakoupila tam 12 různých věcí. „Hádejte, kolik jsem za ně utratila? Dvanáct dolarů. Všechno tam totiž stojí dolar," vtipkuje ve videu, která má dnes bezmála 4,5 milionů zhlédnutí.

Po vydání vlogu Američance prudce vzrostl počet sledujících. Zatímco v srpnu 2017 jich byly čtyři tisíce, 31. srpna už ji na Youtube sledovalo 150 tisíc lidí. Následně se začala Chamberlainová objevovat v internetových pořadech a podcastech tehdy již významných youtuberů. V roce 2018 ji začali sledující přibývat doslova po milionech.

Chamberlainová posbírala několik cen pro influencery a začaly o ni vycházet články ve významných médiích. Americký magazín The Atlantic Chamberlainovou v roce 2019 označil za nejvýznamnější youtuberku současnosti. Deník The New York Times zas dívku označil za vůbec „nejzábavnější osobu na YouTube." Chamberlainová se před dvěma lety ocitla také na žebříčku vůbec nejvlivnějších lidí na internetu současnosti.

Tou dobou již čerstvě plnoleté Američance chodily nabídky na spolupráci od nejvýznamnějších firem světa, především od módních značek. Chamberlainová se takto spojila například se značkami Louis Vuitton, Vogue, Calvin Klein. Nezůstala ale pouze u natáčení videí, v prosinci 2019 založila společnost Chamberlain Coffee, přes kterou rozjela on-line prodej kávy. Dále rozjela vlastní podcast a posilovala také na dalších sociálních sítích.

Její byznys však nadále stojí především na jejím youtube kanálu a spolupráci s významnými značkami. Díky tomu má dnes takové příjmy, že si může kupovat jedny z nejdražších nemovitost na americkém trhu.

Nejdražší vily v Česku stojí stovky milionů. Takhle vypadají: