Začít v realitách na prahu šedesátky? Příběh úspěšného realitního makléře na pokračování | E15.cz

Zvažujete, jak řešit svoji budoucnost v době covidové? Je Vám 50+ a nikde vás nechtějí? Nevíte, co si počít? Zkuste to v realitách! Tohle je v kostce příběh Josefa Mrňouse, který začal téměř před 14 lety.

„Ocitl jsem se v situaci, kdy se práce, kterou jsem měl rád, a naplňovala mě, stávala náročnější na administrativu. Už to nebyla práce s lidmi, ale zadávání údajů do systému. K tomu mladý vedoucí nechápající občasnou chybku. Vydržel jsem 3 roky a pak si jednou řekl: A DOST! Jeden klik na internetu, pozvánka k pohovoru v RK a o mé další budoucnosti bylo rozhodnuto. Na prahu šedesátky se ze mě stal realitní makléř. Krátké školení a hurá do terénu s novou vizitkou. První rok jsem se seznamoval s tím, co práce makléře obnáší.

Díky mé předchozí praxi a životním zkušenostem jsem neměl problém navazovat kontakty a přesvědčit klienty ke spolupráci. Práci makléře jsem tehdy kombinoval s prací průvodce v cestovním ruchu. Po roce ale byly mé výdělky z obou profesí na stejné úrovni. Navíc jsem jako makléř s obchodním případem končil při podpisu rezervační smlouvy, pak už vše dokončil advokát. Podle vizitky jsem byl makléř, ale o realitním obchodu jsem toho moc nevěděl. Proto jsem se po roce rozhodl změnit dres.

Buďte aktivní

Oslovil jsem tři realitní kanceláře a vybral jsem si tu, kde makléř dělá obchod od prvního kontaktu s klientem až do předání nemovitosti. Líbila se mi atmosféra mladého kolektivu, kde mě přijali a doučili to, co jsem dosud neznal. Záhy jsem pochopil, že pokud chci být úspěšný, nemohu už dělat dvě profese současně. To je první zásada – dělat realitního makléře na plný úvazek. To samo o sobě ale nestačí, musí se přidat také další zásady – znalost průběhu realitního obchodu od A do Z a odborné znalosti profese. Když mám znalosti, mohu poradit a vím, jak krok za krokem postupovat. Být průvodcem klienta od prvního kontaktu až po předání nemovitosti. Když jsem sledoval chování a vystupování kolegů v branži, viděl jsem na jedné straně odstrašující případy arogance, nadřazenosti, okázalosti a pohrdání klienty, na straně druhé neznalost a neprofesionalitu. Oblek a naučené fráze z vás úspěšné makléře neudělají. Zvolil jsem si cestu slušného a vstřícného jednání.

Klíč k úspěchu

Mým krédem je lidský přístup, slušnost a empatie, to vše podložené léty praxe a životními zkušenostmi. Klient je pro mě důležitý partner, zajímám se o jeho potřeby, vnímám jeho přání, diskutuji s ním, radím mu a neustále ho informuji. Spokojený klient pak předal můj kontakt dalším, napsal kladnou recenzi a můj realitní byznys se tak neustále rozšiřoval. Po zhruba pěti letech praxe jsem mohl prohlásit: jsem realitní makléř profesionál, práce mě baví, vydělám si slušné peníze. Bylo mi třiašedesát. Co bude dál? Pokračování naleznete zde.“