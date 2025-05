Začne první část rekonstrukce Libeňského mostu v Praze

V Praze začne první část rekonstrukce Libeňského mostu, která se bude týkat části soumostí směrem na Palmovku včetně vybudování nového takzvaného inundačního mostu. První část prací zatím nebude zahrnovat samotný historický most přes Vltavu, který plánuje město nahradit replikou.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty, byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebyl opravován. Takzvaný inundační most slouží jako ochrana před povodní, jeho demolice na pravém břehu Vltavy kvůli havarijnímu stavu začala loni v dubnu. Přes most již delší dobu nejezdí kvůli špatnému stavu tramvaje.

Historický most přes Vltavu chtělo město původně zrekonstruovat, ukázalo se však, že je v horším stavu, než se předpokládalo. V budoucnu tak vznikne replika konstrukce na původních pilířích. Městská Technická správa komunikací (TSK) nyní připravuje stavební povolení, které chce získat příští rok.