Zahraniční investoři brzsí. S nemovitostmi obchodují české firmy | E15.cz

Investice do tuzemských komerčních nemovitostí spadly na nejnižší hodnotu od roku 2013, kdy ještě doznívala finanční krize. Zahraniční investoři do realit dočasně ztratili zájem o český trh. Ukazují to čerstvé statistiky za třetí kvartál letošního roku. Nejenže investice meziročně poklesly o 65 procent, ale všechny nákupy za celkem 150 milionů eur, kolem 3,65 miliardy korun, realizovali výhradně tuzemští investoři.