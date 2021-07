Eden půjde k zemi. Nahradí ho byty a nový | E15.cz

Dvě desítky let uzavřený kulturní dům Eden ve Vršovicích nahradí novostavba s nájemními byty, obchody a víceúčelovým sálem pro 600 lidí. Praha 10 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž na nový objekt. Investici předběžně odhadla na 650 milionů korun.

Vedle budovy socialistického „kulturáku“ z 80. let vlastní Praha i půl hektaru okolních parcel, které má ve správě městská část. Řešení veřejných prostor a návrh konceptu nájemního bydlení jsou hlavní úkoly první fáze soutěže. V té druhé navrhnou soutěžící Dům Eden. „Chceme získat odborný ucelený náhled na řešení celé lokality a dotáhnout projekt minimálně do územního rozhodnutí,“ říká místostarosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS) k plánům do konce tohoto volebního období.

„Z celkové užitné plochy bude zhruba polovina bytů, které ve spolupráci s družstvem či jiným subjektem bude městská část pronajímat. Bude se jednat o jeden z prvních projektů nájemního bydlení v gesci veřejného sektoru, zaměřený na sociální mix nových obyvatel,“ stojí v soutěžních podmínkách. Radnice zatím nechává v rukách architektů, jaké zvolí složení dispozic, plochy a standardy bytů. „Městská část hledá touto soutěží odpověď na otázku, zda lze nájemní bydlení pojmout i jinak než jen podle developerské příručky - 1+kk 35 m², 2+kk 55 m², 3+kk 80 m²,“ uvádí zadání. Parter domu má být co nejvíc otevřený do okolí, aby se novostavba stala lokálním centrem Vršovic.

Hledá se investor

Výška Domu Eden není vzhledem k relativně vysoké okolní zástavbě panelového sídliště Vlasta, administrativních budov a sídlu radnice Prahy 10 v soutěžních podmínkách limitována. Zadání ale podle Valoviče vychází z možností stávajícího územního plánu i návrhu Metropolitního plánu. Navržené řešení musí brát v potaz také propojení Domu Eden a jeho okolí s novou drážní promenádou a liniovým parkem i vlakovou zastávkou Eden.

Předsedkyní soutěžní poroty je architektka Martina Buřičová z ateliéru caraa.cz. Zahraničními porotci jsou Günter Katherl z vídeňského atelieru Caramel Architekten a Oana Radeş z nizozemského studia Shift Architecture Urbanism. V porotě usedne také profesor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Ivan Kroupa.

Vlastní financování a výstavbu zatím radnice konkrétně neřeší. „Chceme v první řadě získat odborný ucelený náhled na to, jaký projekt namísto zchátralého, nefunkčního objektu postavit, a mít podklad pro jednání s investory. Partnerem může být hlavní město nebo třeba soukromý investor v rámci PPP projektu,“ vysvětluje Valovič.

Kulturní dům Eden

Obvodní národní výbor Praha 10 rozhodl v roce 1980, že společně s 11 připojenými obcemi vybuduje na konci tehdy dokončeného sídliště Vlasta kulturní dům. Projekt byl svěřen architektům Haně a Daliboru Peškovým. Objekt tvoří železobetonový skelet se zavěšeným pláštěm z kovových a skleněných panelů, částečně obložený kamenem, dřevěnými podhledy a plochou střechou. Uvnitř byly víceúčelový sál, kino a restaurace. Od přelomu tisíciletí je budova uzavřena, špatný technický stav podle radnice Prahy 10 ani neumožňuje obnovení jejího provozu.

