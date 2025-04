Skalní dům jako z jiného světa. Vznikl díky telecímu apetitu a šikovnosti architektů

Jednou z nejzajímavějších skalních staveb je dům nazvaný The Truffle (v překladu Lanýž). Nejde však o přírodní útvar, ale o uměle vytvořený betonový blok, který je uvnitř dutý a slouží k bydlení. Stavba je zasazena do krajiny tak, aby splývala s okolním terénem. Svou strukturou napodobuje procesy vzniku minerálů a přirozeně se začleňuje do prostředí, uvádí web projektu.

Nejpozoruhodnější je ale samotný způsob vzniku. Autoři nejprve vytvořili základ z naskládaných balíků sena, které zalili betonem. Aby uvnitř vznikl obytný prostor, pomohlo jim tele jménem Paulina, které se rok živilo senem uvězněným uvnitř konstrukce. Když už dospělá kráva o hmotnosti 300 kilogramů prostor opustila, zůstal po ní dutý interiér připomínající jeskyni.

Po vstupu do tohoto neobvyklého obydlí má člověk skutečně pocit, jako by se ocitl v jeskyni – ovšem moderně vybavené. Nechybí zde toaleta, sprcha, pohodlná postel ani výhled na oceán. Dům The Truffle stojí na španělském pobřeží Costa da Morte.