Rohlík a Knihobot spojují síly | e15.cz

Poté co se musel Knihobot v loňském roce vyrovnat s propuštěním třetiny zaměstnanců, nabírá jeho růst na tempu. V prvním letošním kvartále utržil 65 milionů korun, což je ve srovnání se stejným loňským obdobím téměř dvojnásob tržeb a zároveň je to o pět milionů více než v posledním loňském čtvrtletí, což je v případě internetových obchodů nezvyklé. Knihobot také naplno rozjel fungování na Slovensku a v Rakousku, nyní přidává další způsob, jak z českých obýváků získat více knih do oběhu.

Zákazníci Rohlíku budou moci nově při objednávce potravin předat kurýrům na cestu zpět knížky, které chtějí skrze Knihobot prodat. Pro prodávající budou platit stejná pravidla, jako kdyby knihy přinesli na pobočky Knihobotu nebo obchodů Levné knihy, které s českým startupem spolupracují od září loňského roku. To znamená, že za prodej knih jde k původním majitelům 60 procent z částky minus 29 korun.

„Ve všech procesech se snažíme být maximálně ekonomičtí. I proto nám dává smysl využít ke svozu službu, která na cestách k zákazníkům využije své kapacity a pomůže lidem dostat použité knihy snadno zpět do oběhu,“ vysvětluje spojení šéf a zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Peníze, které Rohlík od Knihobotu získá za svoz knih, půjdou na charitativní účely, konkrétně na neziskové organizace, které pomáhají samoživitelkám a samoživitelům, dětem bez domova či seniorům v nouzi.

„Jsme rádi, že naši zákazníci získají v rámci celé republiky další možnost, jak knihy do oběhu poslat, aniž by je museli balit a složitě připravovat. A věřím, že díky Rohlík.cz se dostaneme i do domácností, které nás dosud neznají,“ dodává Gazdoš.

„Jsme nadšení, že jsme se dohodli. Vše jsme rychle odstartovali a nový projekt teď pomáhá nejen zákazníkům, kterým rozhodně usnadníme být zase o něco ekologičtější, ale i těm, kteří potřebují pomoc,“ říká o projektu šéf české pobočky Rohlíku Martin Beháň.

V loňském roce Knihobot utržil 182 milionů korun. Navzdory tomu, že celá česká e-commerce klesla o 12 procent, tržby e-shopu s použitými knihami vyrostly o osm procent. Knihobot založili Dominik Gazdoš, jeho bratr David a Pavel Pekař v roce 2019.