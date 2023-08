Rohlik v Německu kvůli úřadům pozastavuje nedělní prodej potravin | e15.cz

Český Rohlik v Německu do odvolání stopl online prodej potravin v neděli. Tuto službu přitom spustil teprve nedávno. Obchody v neděli nemohou být v některých státech Německa otevřené, Rohlik ale zkoušel toto pravidlo obejít. Český startup nicméně avizuje, že se pokusí tuto službu v budoucnu obnovit.

„Obchodní inspekce nám v posledních týdnech staví do cesty stále více překážek. S tím jsme nesouhlasili, ale samozřejmě vždy hrajeme podle pravidel,“ říká tiskový mluvčí německého Rohliku Manuel Kalleder. Ten také ovšem uvádí, že nedošlo přímo k zásahu úřadů v tom smyslu, že by firmě zakázali provozovat nedělní prodej. Jakým způsobem konkrétně úřady „staví do cesty překážky“ ovšem nespecifikoval.

Ovšem do budoucna Knuspr, tedy německá pobočka Rohliku, myšlenku nedělního prodeje nevzdává. „Prozatím službu pozastavujeme a jednáme s úřady s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení pro nedělní a sváteční rozvoz prostřednictvím kavárny Knuspr Café. Uspokojivé jak pro naše zákazníky, tak pro úřady,“ doplňuje Kalleder.

Princip nedělního prodeje Rohliku spočíval v založení nové dceřiné společnosti a otevření kavárny Knuspr Café v Mnichově, což oznámil v polovině července. Tímto krokem se chtěl Rohlik zařadit mezi gastronomické provozy, na které se žádná omezení nevztahují.

Úřad tento konkrétní případ nekomentoval, nicméně v obecné rovině uvedl, že pro restaurace a jejich provoz také platí určitá pravidla. „Obecně platí, že o nedělích a svátcích je povoleno pouze dodání čerstvě připravených potravin k okamžité spotřebě, protože k jejich dodání nemůže dojít předem ve všední dny,“ odepsala dříve na dotaz deníku e15 Sophia Oberhuberová z mnichovské okresní správy.

O nedělích a svátcích mohou restaurace svůj sortiment rozšířit například o cukrovinky nebo tabákové výrobky. „Nesmí však být skladován kompletní sortiment supermarketů a pravidla pro restaurace platí pouze v případě, kdy je výdej potravin přímo spojen s provozem restaurace,“ doplnila Oberhuberová.

Knuspr přitom není prvním internetovým obchodem, který se snaží zákaz prodeje v neděli a o státních svátcích prorazit. V minulosti se touto cestou vydaly společnosti Flaschenpost nebo Rewe, nicméně stejně jako v případě Knuspru došlo k zásahu úřadů.

Rohlik v Německu působí už od roku 2021, v současné době rozváží v okolí Mnichova, Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem. V plánu má ovšem i expanzi do dalších měst. V posledních dnech Rohlik také jedná o koupi německého konkurenta – společnosti Bringmeister, kterou vlastní česká investiční skupina Rockaway Jakuba Havrlanta. Rohlik patří mezi nejúspěšnější české startupy, založil ho Tomáš Čupr v roce 2014. Minulý rok měla společnost Rohlik Group, pod niž spadají provozy v Česku, Německu, Maďarsku a Rumunsku, tržby ve výši 13,5 miliardy korun.