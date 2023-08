Rohlik dostal povolení pohltit berlínského konkurenta | e15.cz

Německý Spolkový kartelový úřadu (Bundeskartellamt) došel k závěru, že by český internetový obchod s potravinami Rohlik nezískal koupí firmy Bringmeister příliš velký podíl na tamním trhu. Pokud k akvizici nakonec dojde, českému startupu by se otevřela cesta, jak se dostat do dalších německých měst.

„Trh internetových obchodů s potravinami se za poslední roky dynamicky vyvinul. Pozorujeme určitou konsolidaci se zvyšujícím se počtem spojujících se firem. Proto v této fázi sledujeme možné fúze, jejich kontrola je důležitým nástrojem pro zabránění vzniku příliš velké tržní síly,“ uvedl k případu šéf Bundeskartellamtu Andreas Mundt.

Případné spojení podle německého regulátora nevzbuzuje obavy o vznik příliš velkého hráče na trhu s online nákupem potravin. Pokud by k akvizici došlo, společný podnik by měl největší podíl na trhu v Mnichově, konkrétně 20 procent. Ve stejném oboru tam působí společnosti Rewe, Flaschenpost, Amazon Fresh, Getir nebo Flink. Otázkou podle úřadu zůstává, zda by se měl online prodej potravin považovat za samostatný trh, nebo za součást tradičního maloobchodu.

Rohlik na německý trh vstoupil v roce 2021, funguje v okolí Mnichova, Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem. Společnost Bringmeister byla založena v roce 1997, potraviny v rozváží v Berlíně, Postupimi, Ingolstadtu a stejně jako Rohlik také v Mnichově a Augsburgu. Německou firmu koupila v roce 2021 česká investiční skupina Rockaway Jakuba Havrlanta za nespecifikovanou sumu.

Není také jasné, kolik by Rohlik případně zaplatil za koupi svého konkurenta. Podle posledních dostupných informací Bringmeister v roce 2020 utržil 60 milionů eur, zhruba 1,4 miliardy korun.

„Retail zpomaluje, je to vidět na jiných trzích, pandemické trendy tak nepřetrvávají, lidé do obchodů chodí. Trajektorie růstu online obchodů není tak rychlá, jak lidé z oboru předpokládali. Cena zřejmě nebude úplně vysoká,“ myslí si ekonom společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Skupina Rockaway by podle něho po dvou letech vlastnictví zřejmě Bringmeister neprodávala, kdyby se ji podařilo splnit ambiciózní růstové plány.

Partner Rockaway Dušan Zábrodský, který měl Bringmeister v rámci skupiny na starosti, označil online prodej a rozvoz potravin za Next Big Thing a podle jeho plánů bude německý prodejce potravin během tří až pěti let dosahovat tržeb kolem jedné miliardy eur.

Česká investiční skupina měla s německým onlinem prodejcem potravin velké plány. „Německý trh je pro nás v zahraničí klíčový a chceme se na něj víc soustředit,“ řekl v roce 2021 v době akvizice zakladatel skupiny Rockaway Jakub Havrlant.

Zástupci ani jedné ze stran se nechtějí k jednání vyjadřovat. „Bringmeister je na cestě stát se součástí Rohlik Group,“ uvedl pouze na konci července mluvčí Rockaway Marek Blahuta, když jednání poprvé vyplynulo na povrch.

Rohlik, který v Německu vystupuje pod jménem Knuspr, původně plánoval rychlejší expanzi v zahraničí. Loni v květnu šéf tamní pobočky Erich Čomor listu Handesblatt sdělil, že ještě týž rok chce Knuspr spustit rozvoz v Hamburku a po něm by měly následovat Essen, Kolín nad Rýnem, Düsseldorf a Berlín. To se však zatím nestalo.

Právě na úspěch na německém trhu se Čuprův startup zaměřuje, pozastavil kvůli tomu expanzi na španělském a italském trh. „Rozhodli jsme se soustředit na trhy, kde už jsme. Máme tam sklad a lidi. Raději nyní pošleme peníze do Německa, kde máme více hodnoty,“ uvedl loni zakladatel Rohlíku na setkání s novináři. Podle posledních informací by se měl Rohlik v Německu blížit ziskovosti.

V posledním fiskálním roce německá pobočka Rohliku cílila na tržby ve výši 100 milionů eur, celá skupina Rohlik Group, do které patří pobočky v Česku, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku, za rok 2022 utržila přes 574 milionů eur. Startup založil v roce 2014 Tomáš Čupr, který se dříve podílel na úspěchu Slevomatu nebo Dáme jídlo. K dnešnímu datu Rohlik nabral přes půl miliardy eur investic a jeho valuace dosud činila 1,6 miliardy eur. Český startup tak dosáhl mety jednorožce.