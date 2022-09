S Click to Pay zaplatíte napříč zařízeními, konkurovat rychlostí Apple Pay ale nemůže | E15.cz

Společnost MasterCard ve čtvrtek spustila službu Click to Pay pro všechny držitele těchto karet. Míří primárně do segmentu, kde uživatelé stále zadávají své platební údaje ručně, a figuruje striktně jako e-commerce řešení. Služba může pomoci i obchodníkům snížit počet nedokončených nákupů během platby. MasterCard se tak snaží doplnit nabídku již existujících služeb, hlavní výhodou novinky by měla být nezávislost na typu zařízení či systému.