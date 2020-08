S Vystrčilem letí na Tchaj-wan i mnoho firem. ICOM, Liko-s a další | E15.cz

Tchajwanský program delegace českého Senátu doprovázené desítkami tuzemských podnikatelů získává stále konkrétnější obrysy. Deník E15 disponuje předběžným seznamem firem, které se do asijské země na konci srpna chystají. Do Tchaj-wanu by mělo vyjet téměř 50 firem včetně například členů Česká vesmírné aliance.