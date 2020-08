Miloš Vystrčil se 3. září sejde s prezidentkou Tchaj-wanu | E15.cz

Protože na Tchaj-wan, který označuje komunistická Čína za jednu ze svých provincií, většinou nejezdí nejvyšší ústavní činitelé cizích států, je na ostrově přikládána Vystrčilově návštěvě zcela mimořádná politická pozornost. Deníku E15 to potvrdilo několik zdrojů přímo z Tchaj-wanu.

Ve velké delegaci Miloše Vystrčila bude sedm dalších senátorů, téměř 50 podnikatelů, ale i zástupci Akademie věd či pražský primátor Zdeněk Hřib, který kdysi na ostrově studoval a s prezidentkou Cchaj se sešel už loni.

Kromě prezidentky by se měl Vystrčil sejít také s premiérem Su Ceng-čchangem, předsedou Legislativního Yuanu (místní parlament) Jü Šij-kchunem, ministryní hospodářství Wang Mej-chua, ministrem pro vědu a výzkum Wu Cung-congem a šéfem diplomacie Josephem Wu. Když se to porovná s jinými cestami českých politických špiček do zahraničí, tak podobně mohutné přijetí přesahuje jakékoli obvyklé diplomatické postupy.

Je to reakce Tchaj-wanu na nepřátelská vystoupení Číny proti Vystrčilovi v posledních měsících i doklad toho, že samotná návštěva je netradiční, protože nejvyšší představitelé západních zemí na Tchaj-wan nejezdí, neboť se obávají zuřivého odporu Pekingu. Což se děje i v tomto případě. Navíc s cestou nesouhlasí ani prezident Miloš Zeman a nedoporučují jí také premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Na Tchaj-wan měl jet v únoru původně bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera, který ale zemřel. Vystrčil se rozhodl, že v tomto případě „převezme štafetu“. V jeho delegaci na Tchaj-wan je proto i vdova po expředsedovi Senátu, Věra Kuberová. Jejího zesnulého manžela by při návštěvě měli Tchajwanci ocenit vyznamenáním za parlamentní diplomacii.