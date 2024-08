Sedmimiliardová kauza e-shopu Mamut může být největším podvodem této dekády

Zatím příběh Mamutu dopsaný není; je to stále živá kauza a o zvraty a nečekané otočky nemá nouzi. Už jen proto, že se mateřský koncern miliardáře Vladimíra Kováře Unicorn snaží veřejnost i soudy přesvědčit, že právě on je v celé záležitosti nevinnou obětí, a to přesto, že to byla právě skupina Unicorn, kdo hlavní postavě celého příběhu, Břetislavu Janouškovi, poskytla platformu a své jméno při dojednávání obchodů. Navíc z výnosů e-shopu silně profitoval i samotný majitel Unicornu, miliardář Vladimír Kovář.

Českým byznysem v posledních deseti letech proplula celá řada novinářsky vděčných insolvenčních příběhů. Od nečekaného pádu fondu Arca a zázračné vzdělávací aplikace Lipa Learning přes krach oděvního impéria „módního byznysmana“ Michala Mičky až po restrukturalizaci Jaromíra Soukupa a jeho barrandovské televize. Kauza společnosti Mammoth, ve které jde o miliardy korun, je přesto může všechny strčit do kapsy.

Nabídka, která se neodmítá

Začíná to nevinně. V roce 2018 přichází za miliardářem a majitelem IT holdingu Unicorn Vladimírem Kovářem Břetislav Janoušek s „nabídkou, která se neodmítá“. Jde o ne úplně tradiční obchodní nápad. V centru dění je právě Kovářův e-shop Mamut.cz, který má zprostředkovávat pronájem mobilních telefonů a dalších zařízení zaměstnancům a spolupracovníkům skupiny Unicornu.

Bylo to vlastně geniální. Na jedné straně stál velký tuzemský operátor T-Mobile, který později dovedl do Mamutu společnost J&T Leasing. Operátor dodával Mamutu mobilní telefony, a na straně druhé pak stáli zákazníci se zájmem nikoliv o nákup, ale pouze o pronájem prémiových zařízení.