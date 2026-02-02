Seznam je připraven jít do Evropy, vzkázal Lukačovič. EU je technologicky závislá na USA, teď chce upřednostnit domácí firmy
- Evropa je závislá na amerických cloudech, což se v době geopolitického napětí mění v bezpečnostní riziko.
- EU hledá cestu k technologické suverenitě, ale proti investicím USA je to dlouhý a drahý boj.
- Bez vlastních čipů a klíčových technologií zůstává evropská nezávislost neúplná.
Evropa je závislá na amerických IT technologiích. Například tři velcí poskytovatelé cloudů Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud ovládají přes 70 procent trhu, takže přes infrastrukturu z USA proudí evropské finanční transakce, průmyslové operace a podobně. To v rámci zhoršujících se geopolitických vztahů mezi USA a Evropou představuje bezpečnostní a strategické riziko.
Evropská komise a parlament nyní připravují kroky, jak přejít na takzvaný EuroStack, tedy lokální alternativy k IT z USA. „Jestli tohle vyjde, tak se na to v Seznamu těšíme. Stavíme si vlastní datová centra, která excelují v účinnosti, stavíme si vlastní servery, máme hromadu vlastních AI modelů. To vše můžeme replikovat kdekoliv v EU. Dalo by se říci, že jsme připraveni,“ napsal na LinkedInu majitel Seznamu Ivo Lukačovič.
