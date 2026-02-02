Olympiáda 2026 přehledně: hokej s hvězdami NHL, ceny vstupenek a nová kolekce
Zimní olympijské hry se v roce 2026 vracejí do Evropy, hostit je bude severní Itálie v čele s Milánem a Cortinou d'Ampezzo.
- Čeští fanoušci se mohou těšit na návrat hvězd z NHL i na unikátní olympijskou kolekci od Alpine Pro.
- Volný prodej vstupenek probíhá na oficiálních platformách.
Zimní olympijské hry (ZOH) 2026, oficiálně známé jako Milán Cortina 2026, se uskuteční v termínu od 6. do 22. února 2026. Itálie slibuje hry, které propojí moderní metropoli Milán s tradiční atmosférou alpských středisek. Pro české fanoušky jde o mimořádnou příležitost vidět světovou elitu v dojezdové vzdálenosti od hranic ČR.
Obsah článku:
- Kde se koná olympiáda 2026?
- Hokej na ZOH 2026: návrat hvězd NHL
- Vstupenky na olympiádu 2026: jak je koupit a kolik stojí?
- Olympijská kolekce 2026: retro styl z Cortiny a odkaz Vojtěcha Preissiga
- Tipy pro fanoušky
- Časté otázky
Kde se koná olympiáda 2026?
Hry jsou unikátní svou decentralizací. Zahájení proběhne na ikonickém stadionu San Siro v Miláně, zatímco závěrečný ceremoniál hostí antická aréna ve Veroně.
- Milán: hokej, krasobruslení, short track
- Cortina d’Ampezzo: alpské lyžování (ženy), curling, boby a sáně
- Bormio a Livigno: alpské lyžování (muži), snowboarding a akrobatické lyžování
- Val di Fiemme: skoky na lyžích, běžecké lyžování, severská kombinace
- Anterselva: biatlon
Hokej na ZOH 2026: návrat hvězd NHL
Hokejový turnaj bude bezpochyby nejsledovanějším bodem programu. Skvělou zprávou pro fanoušky je účast hráčů z NHL, která po letech půstů slibuje turnaj v nejsilnějším možném složení.
- Kde se bude hrát hokej? Hlavním dějištěm bude Milán, konkrétně arény PalaItalia Santa Giulia a Fiera Milano Rho.
- Zápasy Čechů: Česká hokejová reprezentace zahájí turnaj prestižním soubojem s Kanadou. Ženský tým se v základní skupině postaví výběru USA.
- Skupiny: Přesné složení skupin a detailní rozpis zápasů vycházejí z aktuálního žebříčku IIHF.
Vstupenky na olympiádu 2026: jak je koupit a kolik stojí?
Organizační výbor varuje před nákupem u neoficiálních prodejců. Jedinou bezpečnou cestou je oficiální platforma prodeje.
- Volný prodej: Byl spuštěn 8. dubna 2025. Od tohoto data si fanoušci mohou kupovat lístky přímo (bez předchozího losování).
- Ceny: Cenové rozpětí je široké. Nejdostupnější jsou venkovní sporty s velkou kapacitou, například na běžecké lyžování nebo snowboard seženete lístky už od 30 eur. Velmi žádaný biatlon začíná na 35 eurech a alpské lyžování na 40 eurech.
- Hokej a ceremoniály: U prémiových akcí ceny výrazně rostou. Zatímco základní skupiny hokeje vyjdou na 50 až 200 eur, lístky na finálový zápas se mohou vyšplhat až na 1400 eur. Absolutně nejdražší položkou jsou ceremoniály – zahájení na San Siru stojí přes dva tisíce eur, stejně tak exkluzivní místa na závěrečný ceremoniál ve Veroně.
- Doporučení: Každou středu se do systému mohou uvolňovat další vlny vstupenek, proto doporučujeme pravidelně sledovat oficiální web tickets.milanocortina2026.org.
Olympijská kolekce 2026: retro styl z Cortiny a odkaz Vojtěcha Preissiga
Česká olympijská kolekce pro rok 2026, kterou připravila značka Alpine Pro, sází na silný příběh a unikátní vizuální styl. Designéři se inspirovali rokem 1956, kdy Cortina d'Ampezzo hostila zimní hry poprvé. Právě tehdy se zrodila tradice sportovní módy, na niž současná kolekce navazuje výraznými pletenými vzory a retro estetikou.
Grafickou tvář oblečení definují motivy významného českého typografa Vojtěcha Preissiga. Jeho drobné ornamenty, které do kolekce zapracoval akademický malíř Milan Jaroš spolu s designérkou Anežkou Bereckovou, symbolizují skládání malých detailů v jeden velký sportovní výkon.
Hlavním hitem pro fanoušky je pletený svetr, který má ambici stát se sběratelským unikátem. V kolekci samozřejmě nechybí ani legendární čepice Raškovka, která se stala symbolem českého fandění už v roce 2018. Kromě svetru a čepice zahrnuje nabídka i zimní bundy, mikiny, designová trička, batohy a další doplňky.
Tipy pro fanoušky
Pokud plánujete zájezd na ZOH 2026, začněte s rezervací ubytování v okolí Milána a Cortiny co nejdříve. Kapacity v Cortině jsou již nyní omezené a ceny rostou.
- Doprava: Mezi jednotlivými centry bude fungovat posílená veřejná doprava, ale počítejte s delšími dojezdovými časy mezi Milánem a horskými středisky (cca 3–5 hodin).
- Biatlon a lyžování: Pro tyto sporty je nejlepším výchozím bodem oblast Jižního Tyrolska (Bolzano/Bozen).
Podívejte se, na jaké poplatky se připravit v případě cesty do Itálie autem.
Časté otázky
Kdy hrají Češi na olympiádě 2026? České hokejistky vstoupí do turnaje jako první, a to ve čtvrtek 5. února zápasem proti USA. Mužská reprezentace zahájí svou olympijskou misi o týden později ve čtvrtek 12. února prestižním soubojem s Kanadou.
Bude na ZOH 2026 hrát Jaromír Jágr? Přestože je Jaromír Jágr legendou, v oficiální nominaci hráčů nefiguruje. Mohl by však tým v Miláně podpořit osobně jako čestný host či fanoušek.
Kde budou olympijské hry v roce 2028? Letní olympijské hry 2028 se budou konat v americkém Los Angeles.