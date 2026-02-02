Nevídaný pád drahých kovů zadělává na akciový výprodej
- Zlato a stříbro pokračují v mimořádném cenovém pádu.
- Mezi investory je citelná nervozita. Projevuje se také na akciích.
- Už o víkendu brutálně oslabil bitcoin a další kryptoměny.
Zlato pokračuje v propadu i během pondělí. Na asijských trzích ráno odepisovalo dalších téměř devět procent a kleslo pod 4500 dolarů. Ještě dramatičtěji padá cena stříbra.
Zatímco koncem minulého týdne jeho cena přesahovala 120 dolarů, v pondělí se propadla pod 75 dolarů. Později drahé kovy část ztrát umazaly. Přesto má zlato zaděláno na nejprudší třídenní pád od roku 1980, upozorňuje agentura Bloomberg.
Turbulence na cenách komodit mezitím začínají znervózňovat i zbylé části trhů. Nejde jen o bitcoin a krypto, které se pomalu oklepává z víkendového výprodeje. Zásah schytaly i některé významné evropské akcie.
Například ASML odepsala kolem poledne tři procenta, široký index STOXX600 nicméně zůstával bez výraznější změny. Divočejší pohyby nicméně mohou očekávat investoři na Wall Street, odpolední obchodní seanci by měl index S&P 500 otevřít poklesem o zhruba 0,7 procenta.
„Trhy jsou nervózní. Vidíme široký výprodej napříč trhy v Asii, Evropě i ve Spojených státech. Nárůst volatility na zlatu i stříbru nutí investory ke snižování rizikovosti svých strategií,“ popisuje pro agenturu Bloomberg Ulrich Urbahn, hlavní stratég německé banky Berenberg.
Cenové pohyby v pondělí odrážejí kromě pochybností o udržitelnosti prudkého růstu cen drahých kovů také nejistotu kolem návratnosti miliardových investic do umělé inteligence, popisuje Bloomberg.
Šance pro dolar?
Právě v důsledku jejího boomu donedávna brutálně rostly akcie technologických gignatů. Část analytiků soudí, že nyní by po delší době mohl dát vzpomenout dolar na postavení bezpečného přístavu v době nejistoty.
„Zásadnější podpora pro americkou měnu a zároveň rána pro drahé kovy přišla v pátek. Prezident do čela Fedu jmenoval poměrně konvenčního kandidáta Kevina Warshe. Ten přitom ještě začátkem minulého týdne rozhodně nepatřil k favoritům v boji o křeslo šéfa centrální banky,“ komentuje rozhodnutí portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
„Trump svou volbou ukázal, že sází na poměrně ortodoxního hráče, který má předchozí zkušenosti s působením ve vedení Fedu. Pro trh je to vzkaz, že navzdory agresivní rétorice a řadě geopolitických eskapád šéf Bílého domu neusiluje o demontáž stávajícího měnového řádu.“
