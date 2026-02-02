Škoda se vrátila nad milion vyrobených aut. Pomohly elektromobily i znásobení produkce v zahraničí
- Škoda Auto loni vyrobila 1,065 milionu vozů, meziročně o 15 % víc a poprvé po šesti letech překročila hranici milionu aut.
- V Česku vzniklo přes 907 tisíc vozů, výrazně rostla výroba elektromobilů Elroq a Enyaq.
- Výroba prudce vzrostla i v Indii, kde se více než zdvojnásobila na téměř 74 tisíc aut.
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1 065 000 vozů, meziročně o 15 procent víc. Poprvé za posledních šest let je to přes milion vyrobených aut. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách z toho připadá 907 100 aut značky Škoda. V Indii se výroba meziročně víc než zdvojnásobila na 73 800 vozů. Automobilka o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.
Škoda Auto vyrobila 112 500 elektrických SUV Škoda Elroq a téměř 77 000 SUV Enyaq. Nárůst zaznamenala automobilka také u produkce komponentů. Loni vyrobila přes 329 000 bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen, přes 1 030 000 převodovek a víc než půl milionu motorů.
„Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici 1 000 000 vyrobených vozů Škoda,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.
Ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila loni automobilka 605 600 vozů, což je meziročně o 4,9 procenta víc. Kromě výroby modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé tam Škoda Auto loni v lednu spustila sériovou výrobu dalšího plně elektrického modelu Elroq, z linek ho do konce roku sjelo 112 500.
Bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB pro vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen loni zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329 000 kusů. Vzniklo tam rovněž 513 800 benzinových motorů řady EA 211 a 311 300 manuálních převodovek MQ 200.
V Kvasinách, kde se montují modely Škoda Octavia, Karoq a Kodiaq, vyrobila automobilka 301 500 vozů značky Škoda. Vedle toho se v kvasinském závodě vyrobilo 40 200 vozů značky Seat. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 721 400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.
V závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě se loni vyrobilo 69 500 vozů modelu Superb nové generace, předloni jich bylo 54 500. Ve třech čínských závodech ve městech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vyrobila automobilka 12 100 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu vzniklo 1200 SUV Karoq z částečně rozložených sad.
V Indii se výroba víc než zdvojnásobila z předloňských 32 800 na loňských 73 800 vozů značky Škoda. Kromě toho zde vyrobili i více než 85 000 vozů dalších koncernových značek. Ve Vietnamu, kde loni Škoda zahájila s lokálním partnerem v novém závodě montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad z Indie, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu, kde se z částečně rozložených sad montují modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, vzniklo 2800 vozů.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40 000 lidí, v Česku má tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. Loni firma celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 procenta, na 1 043 900.