Zlato a stříbro krvácejí, dolar ožívá. Trhy vítají nového šéfa Fedu
- Zlato i stříbro trhaly v posledních týdnech jeden rekord za druhým.
- Proč došlo ke korekci jejich ceny?
- A jak se bude dařit dolaru?
Cena žlutého kovu minulé pondělí poprvé v historii překonala hranici pěti tisíc dolarů za troyskou unci. Na té se rozhodně nezastavila. Do čtvrtka posílila o dalších 12 procent až k 5600 dolarů. V pátek ale zlato uzavřelo na úrovni 4850, tedy více než 13 procent pod rekordem. Stříbro zažilo ještě extrémnější výkyvy. Kurz šedého kovu v pátek 23. ledna poprvé překonal 100 dolarů za troyskou unci. Jen za minulé pondělí přitom poskočil nahoru o dalších 16 procent.
V pátek ale následovala prudká korekce o 26 procent na 85 dolarů. Co se vlastně stalo? Drahé kovy zhodnocují v prostředí geopolitické nejistoty a o tu od začátku roku není nouze. Venezuela, Írán a Grónsko – to vše se událo během ledna a hlavní roli všude sehrál Donald Trump. S ohledem na narůstající politické riziko v USA pak investoři opouštěli dolar a útočiště hledali právě ve zlatě nebo stříbře.
V průběhu minulého týdne srazila měnu Spojených států dolů informace, že japonské instituce současně s americkými přistoupí k intervenci proti oslabování jenu. Jednalo by se o první společnou akci od havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011. Donald Trump nejprve oznámil, že mu slabý kurz dolaru vůbec nevadí. Prozatím má totiž štěstí, že nedochází k doprovodnému nárůstu delších dluhopisových výnosů, který by zdražil hypotéky. Nicméně ve středu již ministr financí Scott Bessent prohlásil, že Spojené státy dále pokračují v oficiální politice silného dolaru.
Ortodoxní hráč Warsh
Daleko zásadnější podpora pro americkou měnu a zároveň rána pro drahé kovy přišla v pátek. Prezident do čela Fedu jmenoval poměrně konvenčního kandidáta Kevina Warshe. Ten přitom ještě začátkem minulého týdne rozhodně nepatřil k favoritům v boji o křeslo šéfa centrální banky. Trump svou volbou ukázal, že sází na poměrně ortodoxního hráče, který má předchozí zkušenosti s působením ve vedení Fedu. Pro trh je to vzkaz, že navzdory agresivní rétorice a řadě geopolitických eskapád šéf Bílého domu neusiluje o demontáž stávajícího měnového řádu.
Právě spekulace, že by současné měnové uspořádání založené na dolaru nemuselo přežít Trumpovy extravagantní zásahy, byly jediným faktorem, který by ospravedlňoval razantní kurzový vzestup drahých kovů z předchozích dnů. Volba Warshe hrozbu takové nehody snižuje, a proto zlato i stříbro padaly střemhlav dolů. Intenzitu výkyvů umocnili drobní hráči, kteří žlutý i šedý kov nakupovali s cílem rychle zbohatnout. Tito amatérští spekulanti se v poslední době naučili využívat páku nebo burzovně obchodované fondy (ETF). To samozřejmě zvyšuje zisky, pokud ceny vzácných komodit stoupají. Tato mechanika ale neúprosně funguje i opačným směrem. Pokud se kurz vydá dolů, pak páka a margin cally prohlubují ztráty.
Samozřejmě, Kevin Warsh nemá svou nominaci zcela jistou, jelikož ho musí podpořit Senát a ten stanovil jasnou podmínku: nesmí být vedeno žádné vyšetřování proti současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi. Je také otázkou, co od Warshe přesně čekat. Nelze ho totiž nazvat jednoznačně holubičím kandidátem. Pravděpodobný budoucí šéf centrální banky věří, že AI pomáhá k lepší produktivitě, což působí protiinflačně. Jinými slovy tak očekává, že takzvaná neutrální sazba je níže, než si myslí současné vedení monetární instituce. Vnímá tak prostor pro další snižování sazeb – bez toho by si jej Donald Trump pravděpodobně nevybral. Další zlevňování peněz by opět hrálo do karet drahým kovům a škodilo dolaru.
Bude se opakovat scénář Powell?
Nicméně Warsh je také zapřisáhlým kritikem kvantitativního uvolňování a jiných programů, které zvětšují bilanci Fedu. To znamená, že k rozsáhlým nákupům dluhopisů v budoucnu nejspíše jen tak nesáhne. Případně může rozvahu banky rovnou zmenšovat a bondy v jejím držení vyprodávat nebo nechat zesplatnit a nedokupovat.
Výsledkem by byl tlak na výnosy delších dluhopisů, což jde proti Trumpovým ambicím zlevnit hypotéky před doplňovacími volbami do Kongresu v listopadu. V reakci na volbu Warshe se rozšířil rozdíl mezi výnosem 30letého a dvouletého amerického vládního bondu. Ten aktuálně dosahuje necelých 1,4 procentního bodu a je tak poblíž nejvyšších hodnot od konce roku 2021.
Trump může na Warshe relativně brzy po nástupu do funkce zanevřít, což je přesně osud, který potkal Jeroma Powella. Ať už to s novým šéfem centrální banky dopadne jakkoliv, je současné dění důležitou připomínkou pro držitele drahých kovů. Předchozí růst byl extrémní a byl tažen zejména spekulativními nákupy, v jejichž pozadí stály obavy z finančních nehod v USA. I přes plejádu Trumpových výstřelků je ale potřeba zdůraznit, že dolarový systém stojí na pevnějších základech, než se zdá. A navzdory svým výrokům a některým chaotickým rozhodnutím nemá Trump sebemenší ambici hegemonii dolaru omezovat.