Michal Noga studoval inovace ve zdravotnictví v Praze a Miláně, pracoval pro miliardové korporace a v duchu si spřádal velký plán. Šlo o jeho vlastní byznys, kde by využil svoji lásku k hraní her. Povedlo se. Dnes má na stole něco, co míří na raketově rostoucí segment gamingu. Jde o speciální tablety pro hráče, které podporují jejich zdraví a zlepšují pozornost, s názvem MADMONQ. V textu pro e15 magazín se Michal Noga zamýšlí, proč je hraní her stigmatizované jako nezdravé, a proč se to se svými fialovými tabletkami rozhodl změnit: