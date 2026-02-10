Předplatné

Elroq vyhrál Auto roku 2026 v Česku. Škoda se po osmi letech vrací na první místo

Škoda Elroq RS

Škoda Elroq RS Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
37 Fotogalerie
čer
Diskuze (0)
  • Škoda Elroq vyhrála anketu Auto roku 2026 v ČR.
  • Druhý byl Mercedes CLA a třetí BMW iX3.
  • O vítězi rozhodla porota 19 motoristických novinářů.

Škoda Elroq se stala Autem roku 2026 v České republice. V anketě poroty složené z 19 motoristických novinářů získal elektrický model 111 bodů a porazil Mercedes-Benz CLA (106), BMW iX3 (98), Audi A6 (86) a Dacii Bigster (74). Naposledy Škoda v anketě kralovala v roce 2018 s modelem Karoq.

Vyhlášení se uskutečnilo v pražském hotelu International. Cenu převzal vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček, předal ji předseda poroty Tom Hyan.

Součástí akce byl odborný seminář k vývoji veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku a v evropském kontextu, který vedl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Do Síně slávy SDA pořadatelé uvedli Antonína Šípka.

V roce 2025 po svém uvedení na trh se Elroq stal nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a zároveň i druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Je druhým elektrickým modelem Škody po větším Enyaqu. Nabízí dojezd až 560 kilometrů a kufr o objemu 470 litrů. Jeho cena začíná na hranici 800 tisíc korun. Elroq obsadil druhé místo v letošní evropské anketě Auto roku.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů