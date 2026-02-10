Souboj o bondy České spořitelny. Investoři chtěli nakoupit za desítky miliard, uspěl každý šestý
- Česká spořitelna nabídla investorům obří várku bondů, poptávka převýšila nabídku více než šestinásobně.
- Devítileté dluhopisy slouží k posílení krizového kapitálového polštáře.
- Banka dokázala získat financování v eurech levněji než český stát v korunách.
Česká spořitelna přichystala dárek velkým zahraničním investorům. Na mezinárodním trhu nabídla obří balík takzvaných krizových dluhopisů s výnosem suverénně porážejícím českou inflaci. Získanými miliardami posílí svou finanční sílu pro případné horší byznysové časy. Drobní investoři měli tentokrát smůlu. Devítileté bondy nebyly, a dokonce ani nesměly být nabízeny malým hráčům, menu si tak naporcovala největší globální investorská jména. O bondy, které spořitelna upsala začátkem února, se investoři téměř poprali.
„Emise byla určena institucionálním investorům zejména z řad investičních a penzijních fondů. Zájem investorů z hlediska objednávek přesáhl tři miliardy eur a potvrdil, že se spořitelna těší velmi vysoké důvěře investorů,“ uvádí mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Výnos z dluhopisů bance poslouží k posílení kapitálového polštáře podle evropských regulatorních pravidel.
Největší banka v zemi si takto půjčila pět set milionů eur, tedy v přepočtu přes dvanáct miliard korun. Jde o dluhopisy, jejichž průběžné emise nařizuje evropský regulátor s cílem vytvořit v evropském bankovnictví dostatečný kapitálový polštář pro případnou budoucí finanční krizi. Pro investory z řad největších globálních hráčů včetně centrálních bank zároveň představují zajímavou příležitost, kam uložit volné peníze.
„Česká spořitelna si půjčuje relativně levně oproti jiným korporátním emitentům,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Důvodem je podle něho extrémně silná finanční pozice banky. „Obecně se českým bankám daří zvyšovat tržby a zisky, jelikož pokračuje silný ekonomický rozmach a platební morálka zákazníků bank je na vysoké úrovni. České bankovnictví prakticky zažívá zlaté období,“ zdůrazňuje Tomčiak.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!