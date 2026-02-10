Realitní kancelář jako Ryanair. Bezrealitky se pokouší podseknout údajně vysoké provize makléřů
- Inzertní portál Bezrealitky přichází s novou službou, která má suplovat makléře.
- Provize je ale výrazně nižší, a to 1,5 procenta.
- Podle realitních kanceláří je současná obvyklá výše provize ale smysluplná.
Český projekt Bezrealitky nabízí zájemcům možnost prodat nemovitost i bez realitního makléře. Tento model koupě využívá v Česku asi deset procent lidí. Nyní společnost zavádí službu, která má realitního makléře suplovat. Provize z takto prodané nemovitosti činí jen 1,5 procenta oproti zaběhnutým třem až pěti. Společnost tuto láci přirovnává k zavedení nízkonákladových aerolinek. Službu společnost spouští už dnes.
„Létal jsem v devadesátých letech po celé Evropě. Moc dobře si pamatuji dobu, kdy se v letence platilo za lounge, ve které jsem nikdy neseděl, za jídlo, které jsem neočekával, a zákaznický servis, který nebylo proč využívat. Nikdo to nerozporoval, prostě to tak bylo, protože pro dopravce to bylo výhodné. Pro cestující už méně. A pak přišel Ryanair, který celý tenhle model navždy změnil,“ vysvětluje pro e15 Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services (EHS) a šéf Bezrealitky.
K revoluci v cestování přirovnává změny, ke kterým se chystá právě realitní portál Bezrealitky. Služba, která se jmenuje Komfort, má prodávajícího online propojit s realitním makléřem portálu. Ten se pak postará o strategii prodeje, ocenění nemovitosti i o prezentaci napříč realitními servery. Všechno to, co se od makléře běžně očekává. Vlastník nemovitosti musí ale dodat fotografie a být doma, když přijdou zájemci. „Po majiteli chceme v podstatě jen to, aby zájemci otevřel dveře a řekl, jak se mu na místě bydlí, kde v okolí mají nejlepší restauraci a jaký má názor na sousedy,“ dodává Meyer.
Pokud se byt nebo dům prodá, pak Bezrealitky zajistí právníka, který se postará o zápis do katastru i finanční vypořádání. „Naše služba propojuje komfort plného realitního zastoupení s výhodami přímého prodeje. Jsme si jistí, že je vhodná pro 95 procent aktuálně realizovaných transakcí na českém trhu,“ domnívá se ředitel EHS.
Digitální proces mění hru
Ale v čem je tedy služba jiná? Podle Meyera zejména v digitálních službách, které dnes dovedou udělat prakticky vše za samotného makléře. „Ne každý chce platit z vlastní kapsy, že si může dát na pobočce kávu, že dostane lesklou vizitku nebo že mu někdo připraví nemovitost na prodej. Bezrealitky vyrostly na tom, že spoustu věcí klient zvládne sám,“ říká šéf společnosti s tím, že digitální proces dnes zásadně mění způsob, jakým se nemovitosti prodávají. „To, co dříve vyžadovalo týdny práce a osobní kontakty, dnes zvládneme rychleji, přesněji a ve větším rozsahu,“ dodává.
Klíčovou roli podle něj hraje digitální inzerce a online marketing, díky pokročilému cílení lze oslovit relevantní kupce napříč platformami, společnost používá také AI, která pomáhá s představením potenciálu prostoru. Digitální analytické nástroje zase stanoví ceny, které vycházejí z porovnání desítek zdrojů a aktuálních tržních dat. Digitálně se dají zajistit znalecké posudky i další náležitosti, které je nutné zajistit na úřadech. A právě díky digitalizaci se podle šéfa Bezrealitky výrazně snížily náklady na celý realitní servis.
„V minulosti byla hodnota makléře často postavená na exkluzivních kontaktech, dnes je rozhodující schopnost efektivně pracovat s daty. Čas, který makléř obecně stráví jednotlivými úkony, se díky digitálním nástrojům a online inzerci za posledních deset let zredukoval asi o čtyřicet procent. Nižší provize není výsledkem kompromisu v kvalitě, ale důsledkem modernějšího a efektivnějšího modelu fungování,“ míní podnikatel, jehož společnost zároveň opouští původní model, kdy na některých službách spolupracovali s realitní kanceláří Maxima.
Podobným přežitkem realitního trhu je pak podle něj také provize, která činí většinou tři až pět procent z kupní ceny. „Ty dnes často neodpovídají reálnému rozsahu práce, zejména v době, kdy se velká část marketingu i komunikace odehrává online,“ dodává Meyer. Podle něj se s přihlédnutí k odhadované ceně transakcí za rok 2025 vyplatilo loni na provizích makléřům kolem patnácti miliard korun.
Podle realitních kanceláří je ale výška provize v Česku v pořádku. Pavel Velebil, jednatel Tide Reality, která je zároveň členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, tvrdí, že se provize pohybuje mezi třemi až čtyřmi procenty, pět procent pak atakuje po přičtení daně.
Makléři si obvyklou výši provize hájí
Mimopražské kanceláře pak mají nejčastěji provizi nastavenou nad tři procenta, podle Velebila i přesto že řeší prodej pozemků, panelových bytů či venkovských domů, jejichž cena je v absolutní hodnotě nízká. „Přitom leasing auta, školení, služby fotografa a kameramana, inzerce i reklama na sociálních sítích stojí stejně v Praze i v jižních Čechách. Snad jen právní služby a nájmy kanceláří jsou v regionech o něco levnější než v hlavním městě,“ argumentuje.
Podobně mluví i jednatel realitní kanceláře IIGT Petr Fiala. „Není nepřiměřená, pokud pokrývá plnohodnotný servis. Zároveň může být nepřiměřená v případě, kdy makléř nezajistí profesionální služby, ale jen vystaví pár fotek z mobilu na inzertní web,“ líčí Fiala.
Provize podle něj pokrývá kompletní balík služeb, jako je odhad ceny nemovitosti, profesionální marketing, prezentaci, která zahrnuje nejen fotografie, ale také videa v minimálně dvou formátech – na sociální sítě a na inzertní weby. Pořizuje se také 3D scan nemovitosti, vizualizace. „Součástí může být také inzerce nebo vlastní stránka dané nemovitosti. V rámci celého balíku služeb jde také o komunikaci s klienty, s majitelem, organizování prohlídek či o právní podporu. Vyšší provize dává podle Fialy smysl tam, kde klient dostává nadstandardní péči a makléř se aktivní strategií snaží docílit co nejlepší prodejní ceny, míní.