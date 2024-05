Je to jen pár týdnů, kdy se definitivně uzavřel prodej Zásilkovny, na němž manželé Simona a Jaromír Kijonkovi vydělali přes čtyři miliardy korun. Jde o jeden z největších českých podnikatelských příběhů posledních 35 let. Ale zakladatelka Zásilkovny a rodačka z karlovarských Rybářů už má spoustu plánů, co dál. Jak jinak. „Teď mám ještě větší energii. Zatím jsme vybudovali z nuly jednu firmu, ale teď jsme znovu na startovní čáře a můžeme z nuly vybudovat několik firem zároveň. A to je pro mě neskutečný hnací motor a úžasný impulz. Kde je ten horizont? Kam až se dostat? To je nekonečné, to máme omezené jen svým vyměřeným životem,“ tvrdí Železná lady českého byznysu.

Coworkingové kanceláře Scott Weber v pražské Libni jsou jako bludiště. Náhodný kolemjdoucí by tu očekával osamělé živnostníky s notebooky v openspace. Po pár zatáčkách se ale otevírá velká samostatná kancelář, v níž sedí dáma v béžovém kostýmku, čerstvě jedna z nemnoha českých miliardářek. V posledních týdnech cestovala se svým manželem a společníkem Jaromírem po světě. Aruba, Brazílie, Velikonoční ostrov… A v plánu má i Ameriku. Ale cestováním její život nekončí. Kdo ji zná, očekává ještě „velké věci“. Simona Kijonková se o svých projektech rozpovídala v rozhovoru pro e15.

Během své cesty kolem světa si udělala malou přestávku a v Praze kontroluje rozjezd nového family office. Za okny její kanceláře těžké stroje demolují Libeňský most a v dáli roste celá nová čtvrť na Rohanském ostrově. „Ten pohled je úžasný. Díváme se na to, jak vzniká celý nový kus města,“ říká Kijonková. Jeden celý nový velký projekt právě teď startuje také ona.

Filozofie aktivního investování

Rodinná kancelář chce v první řadě investovat do rozvoje e-shopu Alensa, který založil manžel Kijonkové Jaromír a který se vypracoval na jednoho z evropských lídrů internetového prodeje. „Naše rodina se dlouhodobě věnuje optice. Jaromír nedávno založil i několik kamenných optik zaměřených na oční lékařství, kontaktní čočky, dioptrické a sluneční brýle. Tento obor chceme nadále rozvíjet a plánujeme také další investice směrem do zdravotnictví a technologií, čemuž rozumíme,“ přibližuje nadšeně Kijonková. Alensa by se mohla dál rozvíjet i akvizičně díky kapitálu získanému z prodeje Packety, mateřské společnosti Zásilkovny, konsorciu CVC Capital Partners a Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce s kapitálovou podporou R2G trojice miliardářů Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra.

Sama Kijonková se postaví do čela rodinného investičního vehiklu, na jehož nastavení spolupracuje s experty z Deloitte, advokáty z Havel & Partners i s odborníky z kanceláře pro správu a investování majetku Emun. Family office Kijonkových má i svůj vlastní tým zhruba o deseti lidech, mezi nimiž jsou další právníci a daňoví poradci. „Ještě nějaké členy týmu hledáme, třeba investiční manažery a operativce do investičních projektů,“ inzeruje investorka.

S manželem si stanovila jasné limity. Nechtějí investovat do oblastí, kterým nerozumějí, nedůvěřují nebo které jsou v rozporu s jejich hodnotami. Takže z family office Kijonkových nepůjde ani koruna například do hazardu. Dívat se chtějí primárně po středně velkých firmách zhruba do 400 milionů korun ročních tržeb. Budou to společnosti, které mají třeba problémy s expanzí, managementem, s úvěrováním nebo kde se společníci nedokážou shodnout na dalším rozvoji společnosti.

„Rozhodně chceme být aktivními investory. Máme za sebou skvělé výsledky, akvizice, transformace či restrukturalizace,“ popisuje Kijonková a zmiňuje jako příklad svého investičního apetitu firmy vybudované v devadesátých letech. První generace porevolučních podnikatelů už odchází na odpočinek a hledá nástupce. V případě, že to nebudou jejich potomci, nezbude jim nic jiného než své podnikání prodat. „Já mám pořád dost energie, takže jsem připravená kupovat i stoprocentní podíly těch firem. A pak ten byznys řídit. To je něco, na co se opravdu těšíme,“ tvrdí. Nějaké nabídky na převzetí už dokonce Kijonkové začaly padat do e-mailové schránky.

Byznys s nespokojenými „samotáři“

Kijonkovi ale nepočítají jen s rozvojem stávajících projektů včetně Alensy nebo s investicemi do zaběhnutých firem či kapitálových fondů. Chtějí i sami stavět nové firmy. Od podnikatelky, která posledních několik let zasvětila technologické společnosti zabývající se logistikou, to možná bude znít překvapivě, ale jako svůj budoucí velký byznys vidí takzvané singles, mladší lidi žijící bez rodiny.

„Přemýšlím nad tím delší dobu a je to dáno i tím, že jsem pracovala hodně intenzivně s kolegy a kolegyněmi v Packetě, z nichž někteří jsou single. Mám přátele, kteří jsou single, a mám i několik takových členů rodiny,“ popisuje Kijonková s tím, že díky tomu ví, na co si stěžují a co jim na současném světě nevyhovuje. „Tento svět stále není připravený na singles. Když si vezmete cestování, bydlení a víceméně veškeré aspekty života, tak je to pro singles docela finančně náročné a je to také nápor na duševní zdraví,“ přemítá byznysmenka. Mladí už se podle její zkušenosti stěhují pryč z velkých měst, protože na život v nich finančně nedosáhnou, a hledají bydlení v okolí. „To ale vůbec není dobrá zpráva. Společnost kvůli tomu chudne a zvyšuje se nezaměstnanost, protože mimo velká města není tolik dobře placených pracovních příležitostí,“ míní Kijonková.

Kde je v tom ale ten byznys? Podle Kijonkové je to podobné, jako když rozjížděla Zásilkovnu. Ta řešila problém, na který její zakladatelka narážela u tehdejších klientů v době, kdy stavěla pro firmy e-shopy. A ten problém se týkal bezproblémového a rychlého doručení zboží z těchto e-shopů. „I v případě singles budu řešit něčí problém a očekávám, že z toho vznikne docela zajímavý byznys. A docela tomu věřím,“ tvrdí. Stejně jako Zásilkovna propojovala e-shopy s kamennými obchody a jejich zákazníky, nový projekt Simony Kijonkové chce propojovat singles s firmami, které se k nim dnes nedokážou se svými službami dostat.

Zaměření na singles chce Kijonková promítnout i do nové nadace, jejíž pomocí chce podporovat nejen kvalitnější život samostatně žijících lidí, ale i třeba rodičů samoživitelů či vzdělání znevýhodněných dětí v problematických regionech. Vedle toho počítá i s penězi pro lokální neziskové projekty, které už mají s podobnou podporou zkušenosti. Na počátku vloží do nadace 30 milionů korun, peníze postupně budou přibývat. „Nebude to jen nadace, která by rozdělovala peníze. Nadace může sama i zhodnocovat investice, což je moje poměrně radikální myšlenka. Jde o to, aby ty prostředky jen někde nečekaly na své uplatnění, ale mohly se v tom mezidobí zhodnocovat investicemi,“ zvažuje Kijonková.

Námluvy s Křetínským

Současné dění v Zásilkovně, kde noví vlastníci proměnili management, samozřejmě sleduje. Zaznamenala i slova Daniela Křetínského, jehož Energetický a průmyslový holding, který je mimo jiné i vlastníkem Czech News Center vydávajícího e15, loni projevil o Zásilkovnu zájem. Už před Vánoci ale Křetínský studentům pražského gymnázia Nový PORG při přednášce vysvětloval, proč za Zásilkovnu nabídl méně než konsorcium CVC, Emma Capital a R2G. Podle jeho slov se totiž Zásilkovna prodávala za hodnotu, která dramaticky převyšovala výši aktiv nutných na vybudování zcela nové společnosti. „Ale opravdu dramaticky. Takže si musíte třicetkrát položit otázku, jestli je pozice firmy na trhu tak pevná, že vás ochrání proti tomu, že přijde nová konkurence, která stejná aktiva pořídí za třeba pětinu hodnoty a začne vám tvrdě konkurovat,“ zdůraznil druhý nejbohatší Čech.

Simona Kijonková se při vzpomínce na poznámku Křetínského viditelně rozruší, ačkoliv se snaží zachovat klid. „Daniel Křetínský a jeho investiční skupina byli jedněmi z mnoha, kteří se na tu investici dívali. Pokud má někdo potřebu to veřejně komentovat, tak v pořádku, je to jeho věc. Po boji je každý generál. Zvlášť když to komentuje zvenku, v té firmě nežil a nevybudoval ji,“ říká trochu úkorně. Na podporu svých argumentů si ale bere fakta: „Vždy je to tak, že někdo je ochotný za nějakou cenu prodat a někdo je ochotný za nějakou cenu koupit. A očividně tady byla skupina, která to za takovou cenu byla ochotná koupit.“ Ona sama je každopádně přesvědčená, že v Česku dnes prostor na vybudování „druhé Zásilkovny“ není. Po chvíli se k tomu ještě vrátí: „Ale moc se těším, až s Danielem Křetínským uděláme jednou nějakou společnou investici.“