Slavná Nokia je zpět. Akcie jsou na historickém maximu, pomáhají jí Nvidia i odborníci z Česka
- Nokia v Barceloně ukázala AI-RAN s Nvidií a slibuje novou éru mobilních sítí.
- Akcie Nokie rostou, investice od Nvidie přináší projekty s tokeny a AI chatboty.
- Ericsson a Nokia soupeří o 6G a AI, Huawei čelí sankcím, prostor zaplňují evropští hráči.
Zdaleka největší výstavní plochu na letošním ročníku konference Mobile World Congress (MWC) v Barceloně opět zabral čínský kolos Huawei, který zde tímto způsobem vždy demonstruje, že ho americké sankce a zákazy v Evropě nemohou ohrozit. Dva největší konkurenti v podobě evropských firem Nokia a Ericsson to ale letos také rozbalili. Před expozicí Nokie stál robot poháněný umělou inteligencí s nalepeným logem Nvidia. Finská legenda, která do příchodu iPhonu vládla trhu s telefony, dala najevo, že je zpět. Její akcie se obchodují na nejvyšší hodnotě za několik let a právě Nvidia tomu může dát další šťávu.
Hodnota cenných papírů Nokie na newyorské burze za poslední rok vyrostla o více než 75 procent. Za poslední měsíc to dělá skoro 20 procent. Tržní hodnota společnosti se dostala na více než 45 miliard dolarů. A to i přesto, že finanční výsledky v posledních letech stagnují a točí se kolem čísla 20 miliard dolarů s velmi tenkým ziskem. Proč ten optimismus?
