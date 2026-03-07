Dělal zástupce Ivety Fabešové, pak se pustil do bezlepkových makronek. Teď s nimi míří do Prahy
- Makronky v bezlepkové i bezlaktózové variantě prodával cukrář Vlad Ryasnyy nejdřív na e-shopu.
- Předloni otevřel první cukrárnu s názvem Sugar Life v Brně.
- Nyní s ní ve spolupráci s Czech Inn Hotels míří také do Prahy.
S pečením začal, když byl ještě dítě, postupně prošel stážemi u jedněch z nejlepších cukrářů, až se osamostatnil. Objednávky makronek rozličných chutí přesáhly možnosti e-shopu, nakonec předloni založil v Brně první pobočku cukrářství Sugar Life. Nyní s ním míří také do Prahy.
Nová provozovna bude součástí pražského hotelu Merkur, který patří do sítě Czech Inn Hotels. Otevřít má přitom už v dubnu. „Jedná se o hotelovou kavárnu, která ale bude mít svůj vlastní vchod i z ulice,“ líčí pro e15 cukrář Vlad Ryasnyy, který za značkou Sugar Life stojí.
Na rozdíl od Brna, kde se nachází butiková prodejna, bude v pražské pobočce možnost si sednout. Cukrář ale slibuje také nové výrobky, které by měly být stejně jako jeho makronky v bezlepkové variantě. Zároveň by tu měly být k dostání džemy, karamely, sirupy nebo třeba pralinky.
Specialitou jsou bezlepkové makronky
Vlad Ryasnyy se specializuje na makronky. Začalo to přitom u džemu. Cukrář ochutnal marmeládu z mučenky a manga před pár lety na cestě do Barcelony a na základě tohoto zážitku se rozhodl založit značku Sugar Life. Právě pod ní začal vyrábět makronky nejen s netradičními chutěmi, ale také v bezlepkové variantě.
Na výběr je navíc vždy z cukrátek na živočišné i rostlinné bázi. „Chtěli jsme přinést, co téměř nikde není, a nabídnout sladkosti i pro lidi s potravinářským omezením,“ popisuje Ryasnyy, který na výrobě alternativních makronek pracoval asi tři roky.
Makronky prodával cukrář nejdřív na e-shopu, předloni k němu přibyla právě brněnská prodejna, kterou založil s byznysovým partnerem Filipem Sokolem. „Daří se jí nad očekávání, loni se nám podařilo prodat přes sedmdesát tisíc makronek,“ líčí. Přesto se dvojice rozhodla jít do televizního pořadu Jáma lvová, v němž podnikatelé hledají pro svůj byznys investora.
Našli ho v podobě majitele Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody, který Sugar Life poskytl prostory k výrobě v hotelu Prague Towers a také prostory pro novou pražskou prodejnu. Ladí se rovněž detaily spolupráce cukrárny se samotnou sítí hotelů, kam by Ryasnyy měl makronky dodávat. „Musíme vše logisticky promyslet, aby klienti obdrželi vysoce kvalitní výsledek,“ říká Ryasnyy.
Z Brna do Prahy zamířili i další
Majitel značky prošel stážemi u italského cukráře Daniela Combi, který je dnes hlavní tváří Pohlreichova Café Imperial. Po studiích zastával Ryasnyy pozici zástupce u cukrářky Ivety Fabešové v If Café. Vedl také kurzy v cukrářské akademii IPPA, aktuálně je lektorem cukrářské akademie HF Pastry, za níž stojí Helena Fléglová.
Sugar Life není jediný brněnský cukrářský příspěvek Praze. Svou pobočku tady loni v září otevřela například také Kobliha Brno, která se usadila v pražských Vršovicích. Základem je domácí výroba různých druhů koblih, například s příchutí borůvkového knedlíku nebo jahodového tiramisu. Z Brna migrovala také pražírna s kavárnou Kafec, která se usídlila na pražské Letné.