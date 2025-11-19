Slevomat po sedmi letech mění majitele. Většinu kupuje Genesis Capital, firma se vrací do českých rukou
Společnost Genesis Capital nově ovládla většinový podíl ve skupině Slevomat, která stojí za cestovatelskými a zážitkovými portály Slevomat.cz a Zlavomat.sk. Zbývající podíl připadne současnému vedení firmy a podnikatelce Jitce Cechlové Komárkové, uvedla skupina v tiskové zprávě. Hodnota obchodu zůstala neveřejná. Slevomat, který od roku 2017 patřil britské firmě Secret Escapes, se tak podle ředitele a nového menšinového vlastníka Tomáše Bravermana vrací do českých rukou.
Přesnou výši jednotlivých podílů Slevomat nesdělil. Většinový podíl ve Slevomatu získala společnost Genesis Capital prostřednictvím svého fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V. Dalšími menšinovými podílníky ze skupiny Slevomat jsou kromě Bravermana ředitel pro příjmy Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a personální ředitelka Lucia Pavlíková. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.
„Slevomat Group je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svou pozici i v silně konkurenčním on-line prostředí. Vidíme velký potenciál dál rozvíjet její silnou značku, posilovat spokojenost a loajalitu jejích zákazníků i technologické schopnosti,“ uvedl Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital Equity. „Těšíme se na spolupráci se stávajícím managementem na dalším rozvoji společnosti, posilování její tržní pozice a hledání nových příležitostí k růstu,“ doplnil.
Jednání o převodu na nové vlastníky trvalo podle Bravermana přibližně rok. „Už při našem prvním setkání s kolegy z Genesis jsem cítil, že si vzájemně velmi sedíme. Sdílíme stejné hodnoty - respekt, spolupráci a tvrdou práci. Velmi se těším na příští roky, kdy budeme společně pracovat ruku v ruce a využijeme mnoho příležitostí, které pro další růst máme,“ dodal.
Obrat skupiny Slevomat loni meziročně stoupl o 12 procent na téměř pět miliard korun. Z toho Slevomat.cz vykázal obrat 3,8 miliardy korun, meziročně rovněž o 12 procent více. Asi 70 procent obratu skupiny Slevomat tvoří cestování.
Slevomat vznikl v roce 2010. Jedním z jeho zakladatelů je podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora.
Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart či Knihobot.