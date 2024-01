První novinová společnost (PNS), největší distributor tisku na českém trhu, vstoupí do divize finishingu společnosti Mailstep, která je jednou z největších tuzemských firem zaměřených na logistiku v sektoru e-commerce a poskytuje služby balení, zpracování zásilek pro předplatné, přepravy či doručování zejména pro mediální domy a polygrafický průmysl. PNS získá v nově vzniklé společnosti MailFinish padesátiprocentní podíl, necelá druhá polovina (45 procent) zůstává ve vlastnictví skupiny Emma Capital a zbylých pět procent pak zůstává ve vlastnictví Jana Rozlivky. Cenu transakce strany nezveřejnily.

„Tento krok má z našeho pohledu hlubokou logiku. Spojujeme své síly s tradičním a zavedeným hráčem na trhu, což nám dává šanci uplatnit zajímavé synergie,” uvedl k transakci partner Emma Capital Michal Houšť.

Mailstep založil jeho současný majitel Jan Rozlivka v roce 1990. Společnost se stala jedničkou na českém trhu v oblasti fulfillmentu (komplexní logistické řešení pro e-shopy) a finishingu (komplexní servis pro moderní mediální domy a polygrafický průmysl). Ze své pražské centrály obsluhuje české i zahraniční zákazníky, zejména ze zemí EU a Velké Británie.

Pro evropský trh je určeno více než 65 procent z celkového objemu expedovaných zásilek. Emma Capital postupně Mailstep ovládla, důvodem jejího vstupu bylo především dodání potřebného kapitálu pro expanzi do zahraničí. Aktuálně je Mailstep aktivní primárně na třech trzích – v České republice, v Itálii a Řecku.

PNS se několik let snažila spojit s Českou poštou. První kontakty proběhly již v roce 2020, od roku 2021 probíhalo řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který loni v červnu v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením. A loni v listopadu pak Česká pošta stáhla svůj návrh na nákup PNS.

PNS kvůli distribuci předplatného v minulosti prodělávala až stovky milionů korun ročně. V současné době předplatné provozuje s neutrálním výsledkem, ale ceny pro vydavatele jsou hodně vysoké. MailFinish tak může být pro PNS alternativním partnerem pro distribuci tisku.

„PNS díky vstupu do společnosti MailFinish zvýší komplexitu nabízených služeb a získá také možnost vstupu na nové trhy,” vysvětluje předseda představenstva PNS Vít Rozsypal. Oba noví partneři budou sdílet manažerskou odpovědnost za společný podnik rovným dílem. Transakce ještě podléhá schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Velkým aktivem PNS je její distribuční síť. „Kdyby někdo věděl, že taková síť existuje, zamyslel se a postavil byznys model na distribuci svého produktu přes noc, mohl by tuto síť využít jako obrovskou konkurenční výhodu. Mohla by to být velká příležitost. Naše síť je rozsáhlá a mimořádně flexibilní. Pokud dnes někdo uzavře smlouvu na předplatné, tak již pozítří obdrží noviny nebo časopis na své adrese,” uvedl Vít Rozsypal v loňském rozhovoru pro e15.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v Česku a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v Česku. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 procenta), Vltava Labe Media (35 procent) a Czech News Center (27,02 procenta).