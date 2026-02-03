SpaceX koupila xAI. Musk tak spojil síť X a Grok se systémem Starlink
- SpaceX koupila Muskovu firmu xAI, která vyvíjí umělou inteligenci včetně chatbota Grok.
- Spojení propojí AI, sociální síť X a satelitní internet Starlink.
- Musk sází na provoz datových center ve vesmíru, který má díky solární energii výrazně zlevnit využití AI.
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Informovala o tom na svém účtu na síti X. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota s prvky umělé inteligence Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.
Tržní hodnota společnosti SpaceX dosahuje jednoho bilionu dolarů (20,6 bilionu Kč), hodnota xAI pak činí 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters, která se odvolává na osoby obeznámené se záležitostí.
Transakce představuje jedno z dosud nejambicióznějších propojení v technologickém sektoru. Spojuje dodavatele pro vesmírné a obranné projekty s rychle rostoucím vývojářem AI, jehož náklady z velké části tvoří čipy, datová centra a energie.
Nákup společnosti xAI stanovil také rekord v oblasti největších fúzi a akvizic na světě. Ten držela více než 25 let společnost Vodafone, když v roce 2000 koupila za 203 miliard dolarů v rámci nepřátelského převzetí německou společnost Mannesmann. Očekává se, že společnost SpaceX bude mít po sloučení s xAI cenu akcií přibližně 527 dolarů za kus, uvedl další zdroj agentury Reuters.
Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. To by mělo podle něj vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datových center na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.
„Toto není jen další kapitola, ale další kniha v misi SpaceX a xAI: škálování s cílem vytvořit vnímající slunce, které porozumí vesmíru a rozšíří světlo vědomí ke hvězdám!“ uvedl Musk.
Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje Muska agentura AP.
Společnost SpaceX už podala u americké Federální komise pro spoje (FCC) žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal o víkendu server BBC.
SpaceX a xAI jsou soukromé firmy, což fúzi usnadňuje. SpaceX ale podle agentury Bloomberg zvažoval i možné sloučení s další Muskovou firmou, a sice s automobilkou Tesla. Musk je nejbohatším člověkem na světě, Bloomberg podle svého on-line indexu miliardářů jeho majetek aktuálně odhaduje na 670 miliard USD (13,8 bilionu Kč).
Společnost SpaceX už léta hraje klíčovou roli v americkém vesmírném programu. Podle současných informací v ní Musk drží přibližně 40procentní podíl. Některé zdroje naznačují, že SpaceX také zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla firmu cenit až na 1,5 bilionu dolarů.