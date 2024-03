Společnosti Křetínského EPIF klesl zisk. Může za to i omezení dovozu ruského plynu

Společnosti EP Infrastructure (EPIF) z Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského loni klesl provozní zisk EBITDA meziročně o zhruba 15 procent na 1,22 miliardy eur (zhruba 30,8 miliardy korun). Ke snížení zisku přispěla některá jednorázová opatření firmy nebo důsledky omezení dovozu ruského plynu. Vyplývá to z výroční zprávy EPIF.

Největší propad zisku EPIF zaznamenala v přepravě plynu, kde meziročně klesl o 57 procent. Nepříznivě se v tomto segmentu podle společnosti projevila některá jednorázová opatření ke zmírnění rizik, konkrétní však nebyla. Vliv měly nadále také komplikace spojené s výrazným omezením dovozu ruského plynu. Zisk se EPIF snížil také v teplárenství nebo ve skladování plynu. Meziročně více naopak společnost vydělala za distribuci plynu díky zlepšení výkonnosti dodávek energií na Slovensku.

Finanční ředitel EPIF Václav Paleček si i přes pokles zisku výsledky loňského hospodaření pochvaloval, podle něj firma prokázala odolnost a strategickou přizpůsobivost na nestabilním trhu. Paleček v této souvislosti připomněl zejména dopady geopolitického napětí na energetický trh a také aktivity v rámci evropského Green Dealu.

Poměr čistého zadlužení firmy k zisku EBITDA se loni snížil z předloňských 2,90 na 2,70, což je podle firmy výrazně pod stanoveným cílem EPIF, který činí 3,50.

EPIF patří do skupiny EPH, v němž drží majoritní podíl miliardář Křetínský a skupina manažerů. EPIF sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektrické energie a produkcí tepla. Do skupiny patří například podíly ve slovenském přepravci plynu Eustream a ve společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu. Vlastní také hnědouhelnou elektrárnu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku a firmu United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov.