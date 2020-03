Správné nastavení vztahů ve firmě i chytrý marketing. Odborníci radí, jak zvládnout krizi | E15.cz

Utlumí se poptávka nejen ze zahraničí, ale i ze strany tuzemských firem a domácností. Většina ekonomů proto očekává hlubokou recesi. Odborníci z řady oblastí radí, jak se na potíže ekonomiky připravit.

Přistupujte k marketingu chytře

Ani v době krize by neměly firmy zapomínat na výdaje na marketing. „Krize je pro marketing šance, nikoli hrozba. Zhruba 46 procent firem uškrtilo rozpočty na marketing v době finanční krize, 44 procent je nechalo ve stejné výši a deset procent z nich je zvýšilo,“ uvádí Michal Ročeň z marketingové agentury Pria a dodává: „Firmám, které rozpočty zvýšily nebo nechaly na stejné úrovni, se dařilo lépe, než těm, co je škrtily.“

Marketing je totiž podle něj během na dlouhou trať. Důležité ovšem pro společnosti je, aby zvolily pro komunikaci správná média. „Digitál je skvělý mediatyp, dokážete přesně cílit, škálovat,“ říká Ročeň s tím, že je důležité rovněž hodnotit úspěšnost každé fáze komunikace a jednotlivých komunikačních nástrojů.

Nastavte si správně vztahy ve firmě

Současné potíže důkladně prověří rovněž vztahy uvnitř firem, zvláště tam, kde je více společníků. V dobrých dobách je totiž snazší se domluvit než během recese.

S vyjasněním vztahů ve společnostech by proto vlastníci neměli nyní váhat. „Nastavení fungování uvnitř společnosti je opomíjeno. Může být stavebním kamenem, který nám v době krize pomůže přežít,“ upozornila Pavla Komendová z advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners během konference „Jak hodovat u plného stolu, i když vám doba nepřeje“.

Tuzemský byznys ostatně zažil řadu bojů o majetek i uvnitř jednotlivých rodin. Rozcházejí se podle Komendové i dlouholetí přátelé, kteří založili firmu i před mnoha lety. „Najednou po 25 letech jim přijde, že každý jde jiným směrem, a mají pocit, že se okrádají. Může trvat i pět let soudního řízení, než dospějí ke kompromisu a dokážou se slušně rozloučit,“ popisuje Komendová.

Důležité je proto podle ní vyjasnit si vztahy mezi sebou, dát dohodám právní rámec, protože lidé zapomínají, a řešit hlavně obchod a inovace ve firmě místo vztahů. Majitelé musejí rovněž reagovat na změny. „Lidé se mění, mění se jejich vnímání. Divili byste se, co může způsobit nová manželka,“ dodává.

Klíčem je vyjednávání

Už současné ochlazení vytvořilo pro firmy řadu situací, kdy bude nutné zvládnout vyjednávání s dodavateli, odběrateli či bankami. Například hotely nyní jednají o snížení či zrušení dodávek. Podobně jsou na tom restaurace a řada dalších společností.

„V krizi vítězí ti, co umějí vyjednávat,“ zdůrazňuje Radim Pařík z PR Partners a bývalý člen nejvyššího managementu retailové skupiny Kaufland. Podle něho je nevhodné při vyjednávání používat logiku, protože ta ovlivňuje jen část chování lidí. „Když se trefíte do emocí, jste na cestě vyhrát,“ doplňuje Pařík.

Při obchodních jednání by manažeři měli rovněž zapomenout na argumenty. „Ve vyjednávání nejde o pravdu, ale o cíl. Na každý váš argument totiž existuje protiargument. Obchodovat se dá jen s požadavky, nikoli s argumenty,“ zdůrazňuje Pařík a dodává, že se vyjednává vždy za něco a na protější straně stolu sedí partner, s nímž pojí firmu společný zájem.

Vyjednavači by navíc podle něho měli zpozornět, když protistrana přijde s novým bodem, protože to bývá „past“. „Když přistoupíte na bod, který není v agendě, nesmíte pustit volant z ruky. Máte dvě možnosti, a to říct: ‚Z našeho pohledu bychom chtěli na tento bod zvláštní jednání,‘‎ nebo: ‚Pojďme ho probrat jako bod č. 13.‘‎ Když ho chtějí probrat hned, je to smradlavá, ošklivá ryba.“

Připravte na krizi sebe

Na ekonomické zpomalení se musejí připravit rovněž manažeři a majitelé společností. „Firmu nemůžete na krizi připravit, ale musíte připravit sebe. Bude pokaždé jiná, než si dokážete představit,“ uvádí spoluzakladatel finančně-poradenské sítě Fincentrum Petr Stuchlík.

Krize je však podle něho příležitostí, na níž se dá vyrůst. Je však nutné znát trh a konkurenci. „Nejlepší doba pro boj s konkurencí je, když má problémy. Když jde na trhu vše v pohodě, dá se ukrojit procento tržního podílu, ale nic pořádného nedosáhnete,“ říká Stuchlík a dodává: „Naopak Rothschild říkal, nakupujte akcie, když je krev v ulicích. Platí to nejen pro akcie, ale i pro firmy.“

Zajistěte si peníze

Krizoví manažeři považují za nejdůležitější pro zachování chodu firmy zajištění dostatku finančních prostředků. Manažeři firem by proto neměli zapomenou na možnost odložení splátek úvěrů, zvýšení provozního financování nebo jednání s dodavateli a státními institucemi o možnostech pozdější platby. „Dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén nebo dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek a podobně se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou,“ varuje krizový manažer Petr Karásek.