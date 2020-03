Německá realita: každé páté firmě hrozí, že nevyjde s penězi | E15.cz

Téměř každá pátá firma v Německu má za to, že jí kvůli krizi vyvolané šířením koronaviru hrozí platební neschopnost. Vyplývá to z průzkumu Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK), do kterého se zapojilo na 15 tisíc společností. Ukázalo se, že 80 procent z nich letos očekává pokles tržeb.