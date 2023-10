Startup Campiri, do něhož investoval Havrlant či Miton, expanduje do Portugalska | e15.cz

Startup Campiri zaměřený na půjčování a sdílení obytných karavanů a na další turistické služby rozšiřuje svou působnost do Portugalska. Rok po otevření pobočky ve španělské Malaze tedy otevírá pro turisty další destinaci. Zákazníci si mohou nechat „obytňák“ přivézt pro své cesty po Portugalsku do Lisabonu nebo vyrazit do Portugalska právě z Malagy. Flotila obytných vozů pro Portugalsko a Španělsko bude sdílená a bude se obsluhovat z pobočky v Malaze, kde se jejich počet z původních 11 navýšil na aktuálních 21 vozů.