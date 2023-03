Hotely zdražily, pro rodiny může být zajímavou alternativou karavan | e15.cz

Airbnb pro karavany, tak by se dala třemi slovy popsat digitální platforma Campiri. I díky vysokým investicím do rozvoje český startup dosáhl obratu téměř 55 milionů korun a tržeb blížících se k 25 milionům. Nyní míří ještě výš. Jeho ambicí je stát se nejoblíbenější službou pro půjčování obytných vozů.

Jaký byl pro vás rok 2022, předčil vaše očekávání?

V mnoha směrech ano. Oproti roku 2021 jsme vyrostli trojnásobně v klíčových parametrech, jako je počet rezervací, obrat i tržby. Zároveň se ale do něj propsaly i různé události. Nejprve situace s válkou na Ukrajině, která ovlivnila byznys na několik týdnů na konci února a v březnu, v Polsku a na Slovensku však ještě déle. Dále to pak byla vysoká inflace a nejistota s cenami energií, která měla dopad na nižší zájem o pořízení karavanů. Roli ale sehrálo také počasí v září. To bývá tradičně silným měsícem, v minulém roce ale pršelo, a tak se snížila i poptávka.

Přesto jste dosáhli obratu v hodnotě vyšších desítek milionů korun. Čím si to vysvětlujete?

Kromě posílení pozice v Česku tím, že se Campiri stalo mezinárodním. V loňském roce jsme rozšířili svou působnost do Polska, Řecka, Španělska a na Slovensko. V Praze jsme otevřeli novou základnu Campiri Base se zázemím pro více než 100 obytných vozů a spustili servis pro obytné vozy a karavany. Na sklonku roku se nám pak podařilo otevřít i druhou Campiri Base ve španělské Malaze, do které nyní vkládáme velké náděje.

Proč zrovna Malaga?

Karavaning je v našich podmínkách stále dost sezonní záležitost. I přesto že zájem o zimní dovolenou v karavanu nebo obytném voze roste, jeho popularita stále ani zdaleka nedosahuje popularity od května do září. V Andalusii jsou ale zimy mnohem mírnější, je tam dvakrát více slunečných dnů. Takže se tam v pohodě dá jet užít super roadtrip klidně v lednu, kdy je tam kolem 18 stupňů.

Španělsko je zároveň Mekkou karavaningu, z Prahy je to na dojezd ale dost daleko, takže jsme chtěli lidem umožnit pohodlně za pár hodin do Malagy doletět a užít si cestu s plným komfortem – vyzvednutím na letišti, plně vybaveným vozem, s českou obsluhou včetně možnosti využít služby zkušeného českého karavanisty, který to tam má projeté křížem krážem a dokáže lidem připravit perfektní itinerář, aby to měli bez starostí a mohli si svůj výlet užít naplno.

Co si slibujete od letošního roku? Čekáte ještě větší zájem ze strany Čechů?

V Campiri registrujeme, že vyhledávání klíčových slov s tématem půjčení karavanu meziročně roste přibližně o 20 až 30 procent, což znamená, že poroste celý trh. Zároveň se více než zdvojnásobilo hledání klíčového slova Campiri. Z toho vyplývá, že rosteme rychleji než trh a meziročně více než dvakrát tolik, což je i náš cíl pro rok 2023.

Plánujete letos další expanzi na evropském trhu?

Momentálně ne, nicméně je to jeden z našich dlouhodobějších cílů. Nyní chceme českým zákazníkům přinést špičkové služby a budeme se soustředit na to, abychom se stali jejich nejoblíbenější službou pro půjčování obytných vozů v Česku, Malaze a v Aténách. Budeme investovat do rozšiřování služeb, do budování povědomí značky Campiri, rozšiřování zákaznické a partnerské báze a do růstu našeho Campiri Servisu.

Můžete některé nové služby představit už nyní?

Zákazníkům brzy nabídneme produkt s benefity, které nabídne jen Campiri a nenajdou je na žádné jiné platformě ani půjčovně. Pro majitele budeme rozšiřovat nabídku produktů o služby, díky nimž budou moci ještě více rozvíjet svůj byznys s Campiri. Jako zásadní inovaci také plánujeme spustit možnost koupit si připravený balíček obytného vozu s rezervacemi v pečlivě vybraných kempech s hotovým itinerářem, díky kterému si zákazníci užijí danou cestu na maximum. Balíčky nejprve nabídneme ve Španělsku a postupně i jinde.

Nebojíte se, že lidé nyní i s ohledem na rostoucí ceny energií budou náklady na dovolenou omezovat? Nezvítězí v tomto případě hotel nad karavanem?

Na základě prvních dvou měsíců letošního roku 2023 můžeme říci, že se tak neděje. Díky zastropovaným cenám energií na konci roku Češi zjistili, že se žádný armagedon nekonal. Pod tlakem jsou e-shopy, protože se lidé předzásobili během covidu, a naopak hodně z nich necestovalo a nyní se k tomu vracejí.

V krizi 2008 byl jediným rostoucím cestovním segmentem kemping. Karavaning je alternativa pro cestování po hotelech. Zájem o něj je dlouhodobě rostoucí a nyní nastává situace, kdy ceny hotelů a letenek kvůli vysoké inflaci vzrostly natolik, že cestování obytňákem může být například pro rodiny levnější alternativou, a přitom ještě bohatší na zážitky.